Alzheimer-Schock bei Actionheld Hemsworth! Jetzt krempelt der Thor-Star sein ganzes Leben um

Das hat Hemsworth dem Bericht zufolge bereits im vergangenen Herbst während der Dreharbeiten zur Dokuserie "Limitless" erfahren. Zwar sei dies zunächst ein Schock gewesen, aber das Gen sei keine Garantie dafür, an dieser Form der Demenz zu erkranken.

Das heißt vereinfacht, dass das Risiko Alzheimer zu bekommen bei dem Vater einer Tochter und zweier Söhne bis zu 15 Mal so hoch ist, als bei Menschen, die das Gen nicht in sich tragen.

Daran schuld ist das Gen APOE4, wovon der 39-Jährige zwei Kopien in sich trägt. Dabei handelt es sich um eine Variante des Apolipoproteins E, welches der bisher größte bekannte genetische Risikofaktor für die Krankheit ist.

Vor einigen Monaten haben er und seine Familie jedoch eine Hiobsbotschaft erhalten, wie der Thor-Darsteller im Interview mit dem Gesundheitsmagazin Fitbook verriet. Denn Hemsworth ist einem hohen Risiko ausgesetzt, einmal an Alzheimer zu erkranken.

Viel Bewegung und eine gesunde, ausgewogene Ernährung ist meist der Schlüssel zum Erfolg, um fit zu bleiben. Von nichts kommt nichts, heißt es so schön. Das beherzigt offensichtlich auch der australische Schauspieler, wie man auf seinem Instagram-Kanal sehen kann.

Im Rahmen seiner Promotion-Tour für den Netflix-Film "Tyler Rake: Extraction 2" machte Hemsworth mit seiner Frau Elsa Pataky (46) auch in Berlin Halt. © Fabian Sommer/dpa

Weil der Hollywood-Star sich nicht unterkriegen lassen wolle, hat er sich eine Menge Tipps geholt, wie man die Gehirngesundheit aktiv schützen kann. "Indem ich das mache, halte ich nicht nur mein Gehirn gesund, sondern kann auch allen möglichen anderen chronischen Krankheiten vorbeugen und ein gesünderes und glücklicheres Leben führen", sagte er im Interview.

Auch wenn es für ihn nichts Neues war, sich gesund zu ernähren und ausreichend zu bewegen, gab es auch Dinge, die er zwingend verändern musste.

"Neu war für mich, zu begreifen, wie wichtig Stressmanagement und besserer Schlaf sind", so der "Sexiest Man Alive" von 2014. Normalerweise lebe er ständig auf einem hohen Adrenalinlevel. Er habe erst jetzt richtig verstanden, wie wichtig ausreichend Schlaf ist, auch für die Lebenserwartung.

"Schlaf ist daher wahrscheinlich die größte Veränderung in meinem Leben. Außerdem nehme ich mir jetzt Momente, um mal wirklich allein zu sein", erzählte der Australier. So hat in gewisser Weise die Diagnose sogar ein kleines Wunder bewirkt.

Und auch wenn er nun hin und wieder ein bisschen kürzertritt und mehr Zeit mit seiner Familie verbringt, seine Karriere ist noch lange nicht vorbei, wie Hemsworth deutlich machte. Derzeit befindet er sich auf Presse-Tour für seinen Film "Tyler Rake: Extraction 2", der ab kommenden Freitag bei Netflix zu sehen sein wird.