Am 51. Geburtstag beweist diese Hollywood-Schönheit: Das Alter ist nur eine Zahl!

Die Follower der kolumbianisch-US-amerikanischen Schauspielerin gerieten bei ihren Schnappschüssen wieder einmal ins Schwärmen. Sie sei eine "ewige Latina-Göttin" und würde "so unglaublich wie immer" aussehen, hieß es in den Kommentaren.

Ihrem Ehrentag widmete sie viele weitere Bilder, Reels und Story-Postings. Ob auf einem Boot oder in verschiedenen Restaurants - Vergara und ihre Begleiter ließen es sich in der italienischen Sonne mal so richtig gut gehen.

Sie fügte hinzu: "Aber mit viel Freude am Leben! Danke an alle für die Nachrichten!!" Auf zwei dazu geposteten Selfies lächelt sie vor traumhafter Kulisse in die Kamera.

"Hier aufwachen an meinem 51. Geburtstag! Immer noch gesund, Träume, Energie (meine Knie tun schon weh, das ist schon so)", schrieb die "Modern Family"-Darstellerin zu einem ihrer zahlreichen Geburtstagsposts.

Schon in den Tagen vor ihrem Geburtstag hatte Vergara ihre Fans mit reichlich (freizügigen) Bildern bei Laune gehalten. Am Sonntag feierte sie ihren 30-millionsten Insta-Follower mit zwei Fotos von sich im grünen Badeanzug. Dazu schrieb sie: "Danke an euch alle! Danke, dass ihr immer für mich da seid! Danke, dass ihr mich immer bei allem, was ich tue, unterstützt!! Küsse aus Italien!!"

Unter den zahlreichen, teils von ihrer Schönheit überwältigten Gratulanten befand sich auch ein deutscher Superstar!

GNTM-Chefin Heidi Klum (50) kommentierte mit insgesamt 14 Herz-Emojis und den Worten "Ich liebe dich so sehr". Klum und Vergara hatten jahrelang gemeinsam in der Jury der Talentshow "America's Got Talent" gesessen.