Am eigenen Hochzeitstag: Star-DJ zum ersten Mal Vater geworden

USA - Das war wohl eine Punktlandung: An ihrem ersten Hochzeitstag durften Steve Aoki (47, "Pursuit Of Happiness") und seine Frau Sasha ihren gemeinsamen Sohn Rocky auf der Welt begrüßen. Die frohe Kunde verkündete der Star-DJ und Musikproduzent mit einem Post auf seinem Instagram-Profil.

Star-DJ Steve Aoki (47) und seine Frau Sasha die Geburt ihres Sohnes.

Der 47-Jährige veröffentlichte am Freitag gemeinsam mit Sasha ein Foto, das einen kleinen Fuß zeigt, darunter die Worte: "Rocky77 ist angekommen! Und wir sind jetzt schon so verliebt in ihn."

Dass die Geburt seines ersten Kindes ausgerechnet auf den Hochzeitstag mit seiner Frau fällt, war wohl eine geglückte Überraschung und nicht geplant, wie Aoki weiter an seine 11,6 Millionen Follower schreibt: "Noch besonderer ist, dass wir die Geburt unseres Sohnes am selben Tag wie unseren Hochzeitstag feiern können.

Er kam überraschend zur Welt, genau zum richtigen Zeitpunkt, und schrieb damit bereits das erste Kapitel seines Lebens. Lasst das Abenteuer beginnen!", so der DJ.

Unter seinem Post sammelten sich seitdem nicht nur über 150.000 Likes, auch einige Stars aus der Musik- und Filmszene gratulierten den frischgebackenen Eltern in den Kommentaren. Neben den DJ-Kollegen Tiësto (56, "The Business") und Alan Walker (27, "Faded") hinterließen auch die deutsche Musikgruppe Cascada ("Everytime We Touch") und Schauspieler Vin Diesel (58) ihre Glückwünsche.