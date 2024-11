Amira Aly äußert sich zu Business-Aus: Übernahme durch Oliver Pocher "war vorhersehbar"

Amira Aly (31) hatte "Fayble" vor etwa zweieinhalb Jahren gegründet und seitdem immer wieder die Produkte beworben. © Henning Kaiser/dpa

Vor rund zweieinhalb Jahren hatte Amira die Kosmetikmarke "Fayble" gegründet und seitdem über ihre Social-Media-Kanäle fleißig die Werbetrommel für Nagellacke, Raumdüfte und Co. gerührt.

Am Samstag hatte Oli dann in einem kurzen Instagram-Clip das überraschende Unternehmens-Aus seiner Ex verkündet. Die Hintergründe waren allerdings zunächst unklar - bis jetzt!

"Die Firma habe ich mit meinem ehemaligen Geschäftspartner gegründet. Das hat auch eine Zeit lang gut funktioniert", berichtet die 31-Jährige in der neusten Folge ihres Podcasts "Liebes Leben".

Irgendwann habe sie dann jedoch gemerkt, "dass ich mich mit den handelnden Personen und dem Produkt nicht mehr identifizieren kann."

Die Moderatorin holt aus: "Es ging alles in ganz andere Richtungen, wo ich nicht mehr mit klarkam und auch einfach nichts mehr mit zu tun haben wollte."