Business-Aus für Amira Aly! Sandy Meyer-Wölden schnappt sich Job von Nachfolgerin

Nach dem Podcast machen Oliver Pocher und Sandy Meyer-Wölden auch bei "Fayble" gemeinsame Sache. © Sebastian Gollnow/dpa

Etwas mehr als ein Jahr nach der großen Verkündung, den eigenen Podcast unter dem Namen "Die Pochers! Frisch recycelt" mit Ex-Frau Sandy weiterzuführen, hat Olli Pocher jüngst die nächste Business-Bombe platzen lassen.

Demnach führen die einstigen Eheleute die Marke "Fayble" künftig Seite an Seite fort - Amira soll sich hingegen aus dem Unternehmen zurückgezogen haben. "Wie ihr jetzt wisst, hat Amira leider die 'Fayble'-Bühne verlassen", kündigte der 46-Jährige die Nachricht in einem kurzen Video an.

Künftig leiten also Olli und Ex-Frau Sandy die Geschehnisse in der Welt des UV-Nagellacks, Raumdufts und dazugehöriger Maniküre-Sets. Zuvor hatte Amira zweieinhalb Jahre mit ihrem Namen und Gesicht für die Marke geworben.

Nun zieht sich die Österreicherin aus den Geschäften zurück, überlässt Nachfolgerin Sandy das Feld! "(...) Wer will schon ständig das Gesicht seiner Ex sehen? Ich jedenfalls nicht", stichelte Olli via Instagram. "Ich habe ab sofort eine absolute Beautyqueen an meiner Seite", stellt der Moderator stattdessen mit breitem Grinsen klar.