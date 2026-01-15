Amira Aly entgeistert: Diese Sätze ihrer Kids zwingen die Pocher-Ex zum eiligen Handeln

Köln - Hat ihr Nachwuchs den Bezug zur Realität verloren? Jüngere Aussagen ihrer beiden Söhne haben bei Amira Aly für Entsetzen gesorgt. Die 33-Jährige sieht Handlungsbedarf!

Amira Aly (33) hat Angst, dass ihre Kinder in ihrer Rich-Kid-Bubble den Bezug zur Realität verloren haben. © Jonas Walzberg/dpa

Dass die zweite Ex-Frau von Oliver Pocher (47) inzwischen einen äußerst privilegierten Lebensstandard pflegt, ist allgemein bekannt. Doch wie wirkt sich der ganze Luxus auf ihre Kinder aus? Ihre eindeutige Antwort: nicht gut!

In der jüngsten Podcast-Ausgabe von "Iced Macho Latte" sprach die Österreicherin jetzt mit Talk-Partnerin Paula Lambert genau über dieses Thema und teilte dabei einige Anekdoten zu ihren Kids, die sie zuletzt arg schockierten.

Dazu zählt unter anderem der Besuch bei ihrer Oma. "Die wohnt in einem ganz normalen Wohnkomplex, wo ich ja auch schon gelebt habe als Kind. Da gibt es noch Kellerabteile", erklärte Amira über das Zuhause ihrer Mutter.

Mehrere Parteien in einem Haus? Für die fünf und sechs Jahre alten Jungs unvorstellbar. "Oma, ist das ein Hotel? Und warum sind hier andere Menschen in diesem Haus?", zitierte Amira die beiden und zeigte sich darüber entsetzt: "Überleg' dir das mal!"

Selbstkritisch merkte die TV-Bekanntheit noch an: "Aber woher sollten sie es denn auch kennen? Ich muss reagieren!" Doch Lambert sieht ein Problem: "Die Frage ist natürlich, wie, wenn du niemanden mehr kennst, der in einer Mietwohnung wohnt."