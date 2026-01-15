Amira Aly entgeistert: Diese Sätze ihrer Kids zwingen die Pocher-Ex zum eiligen Handeln
Köln - Hat ihr Nachwuchs den Bezug zur Realität verloren? Jüngere Aussagen ihrer beiden Söhne haben bei Amira Aly für Entsetzen gesorgt. Die 33-Jährige sieht Handlungsbedarf!
Dass die zweite Ex-Frau von Oliver Pocher (47) inzwischen einen äußerst privilegierten Lebensstandard pflegt, ist allgemein bekannt. Doch wie wirkt sich der ganze Luxus auf ihre Kinder aus? Ihre eindeutige Antwort: nicht gut!
In der jüngsten Podcast-Ausgabe von "Iced Macho Latte" sprach die Österreicherin jetzt mit Talk-Partnerin Paula Lambert genau über dieses Thema und teilte dabei einige Anekdoten zu ihren Kids, die sie zuletzt arg schockierten.
Dazu zählt unter anderem der Besuch bei ihrer Oma. "Die wohnt in einem ganz normalen Wohnkomplex, wo ich ja auch schon gelebt habe als Kind. Da gibt es noch Kellerabteile", erklärte Amira über das Zuhause ihrer Mutter.
Mehrere Parteien in einem Haus? Für die fünf und sechs Jahre alten Jungs unvorstellbar. "Oma, ist das ein Hotel? Und warum sind hier andere Menschen in diesem Haus?", zitierte Amira die beiden und zeigte sich darüber entsetzt: "Überleg' dir das mal!"
Selbstkritisch merkte die TV-Bekanntheit noch an: "Aber woher sollten sie es denn auch kennen? Ich muss reagieren!" Doch Lambert sieht ein Problem: "Die Frage ist natürlich, wie, wenn du niemanden mehr kennst, der in einer Mietwohnung wohnt."
Söhne von Amira Aly fassungslos: Das neue Luxus-Traumhaus hat keinen Pool
Der gut gemeinte Ratschlag der Bettsport-Expertin lautet, Amira solle mal öfter Freunde besuchen, die nicht auf Hunderten von Quadratmetern wohnen, "sondern manchmal eben auch nur auf 60".
Auch die nächste Anekdote verdeutlichte, dass ihre Söhne "keinen Plan davon" haben, dass es auch einen anderen Lebensstandard als den ihren gibt. So hätte das Duo sie etwa ganz entrüstet gefragt, warum im Garten des neuen Hauses kein Pool sei?
"'Mama, warum hast du keinen Pool?' – 'Entschuldigung? Ich habe gerade ein Haus gebaut'", erinnerte sich die Zweifach-Mama an das Gespräch. Die Reaktion ihrer Söhne erschütterte sie erneut: "Aber jeder hat doch einen Pool", so die Annahme.
Daraufhin habe sie ihre Söhne aus der gescheiterten Ehe mit Pocher erst einmal aufklären müssen, dass nicht jeder ein Haus besitze. "Und es hat auch nicht jeder einen Aufzug wie dein Papa im Haus, es hat auch nicht jeder einen Tennisplatz im Garten wie dein Papa."
Amira sieht Handlungsbedarf. Um ihnen klarzumachen, dass ihr Lebensstil nicht dem Standard entspricht, plant die 33-Jährige eine ehrenamtliche Aktion, die sie gemeinsam mit ihren Kindern durchführen möchte.
Titelfoto: Jonas Walzberg/dpa