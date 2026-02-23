Heimaturlaub von Amira Aly: Fans entdecken in Fotoreihe Liebes-Statement
Köln/Kairo (Ägypten) - Schon seit mehreren Wochen halten sich um die Liebe von Amira Aly (33) und Christian Düren (35) hartnäckige Gerüchte, dass sich das Pärchen getrennt haben könnte. Jetzt taucht aber plötzlich dieses eine Foto auf!
Bereits am Samstag hatte sich die ehemalige "Prominent"-Moderatorin samt ausgiebiger Fotostrecke auf Instagram gemeldet und ihren Fans haufenweise Eindrücke aus ihrem Heimaturlaub gezeigt.
Nur einen Tag später folgt schließlich die zweite Bildergalerie mit insgesamt 20 Momentaufnahmen, die ihren Besuch bei der Familie für die Nachwelt festhalten soll.
Ein Foto sticht einem Großteil ihrer Community dabei aber ganz besonders ins Auge. Und zwar ausgerechnet das, das die Zweifach-Mama Seite an der Seite mit Freund Christian Düren in einer Art Rikscha zeigt.
Allzu viele Worte verliert die Ex von Oliver Pocher (47) allerdings nicht über den Schnappschuss, der aufgrund der Masse an Bildern fast untergeht.
Fans entdecken Christian Düren mitten in Fotoreihe
Ihren Followern ist der mutmaßliche Liebesbeweis zwischen all den anderen Bildern jedenfalls nicht entgangen. Und das schreiben auch einige in der Kommentarspalte des Beitrags.
"Ah, da ist der Christian ja wieder" oder "Endlich mal wieder auch ein Bild mit Christian" ist zu lesen.
Erstmalig gekriselt haben soll es bei ihr und Christian Anfang Dezember des Vorjahres - sogar von einer Trennung war da erstmals die Rede. Mehr Trennungs-Futter hatte die Österreicherin selbst kurz vor Weihnachten geliefert, als sie verraten hatte, Heiligabend alleine mit ihren Söhnen feiern zu wollen - ohne Christian.
Auch Olli Pocher hatte die wilden Gerüchte angeheizt und am Rande des Prozesses gegen Christian Düren angedeutet, dass sich der Beziehungsstatus seiner Ex-Frau "stündlich" ändere. "Die sind mal zusammen, mal nicht."
Reinen Tisch mit den Spekulationen um ihre Liebe hat Amira vorerst mit dem Urlaubsfoto gemacht.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/Amira Aly, Rolf Vennenbernd/dpa