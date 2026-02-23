Heimaturlaub von Amira Aly: Fans entdecken in Fotoreihe Liebes-Statement

Köln/Kairo (Ägypten) - Schon seit mehreren Wochen halten sich um die Liebe von Amira Aly (33) und Christian Düren (35) hartnäckige Gerüchte, dass sich das Pärchen getrennt haben könnte. Jetzt taucht aber plötzlich dieses eine Foto auf!

Trotz hartnäckiger und lang anhaltender Trennungsgerüchte sind Amira Aly und Christian Düren offenbar noch ein Paar. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Amira Aly

Bereits am Samstag hatte sich die ehemalige "Prominent"-Moderatorin samt ausgiebiger Fotostrecke auf Instagram gemeldet und ihren Fans haufenweise Eindrücke aus ihrem Heimaturlaub gezeigt.

Nur einen Tag später folgt schließlich die zweite Bildergalerie mit insgesamt 20 Momentaufnahmen, die ihren Besuch bei der Familie für die Nachwelt festhalten soll.

Ein Foto sticht einem Großteil ihrer Community dabei aber ganz besonders ins Auge. Und zwar ausgerechnet das, das die Zweifach-Mama Seite an der Seite mit Freund Christian Düren in einer Art Rikscha zeigt.

Allzu viele Worte verliert die Ex von Oliver Pocher (47) allerdings nicht über den Schnappschuss, der aufgrund der Masse an Bildern fast untergeht.