Amira Aly erzählt von Schock-Tod: "Auf einmal kam Olli reingestürmt und zog mich raus"

Köln - Ausgerechnet in Ex-Frau Amira Aly (32) hat Oliver Pocher (46) nach dem plötzlichen Tod seines Onkels Karl die nötige Ruhe gefunden. So hat die Österreicherin überhaupt erst von der Schockmeldung erfahren.

Während ihrer Beziehung mit Oliver Pocher hat Amira Aly einen engen Draht zu dessen Onkel Karl aufgebaut. © Tobias Hase/dpa

Vor knapp einer Woche hatte der Comedian via Instagram Abschied von seinem Onkel genommen, ihm dabei rührende Zeilen gewidmet und die vergangenen Wochen noch einmal Revue passieren lassen.

Eine hat die Meldung dagegen erst durch Olli erreicht: Amira Aly. In ihrem Podcast "Liebes Leben" erinnert sich die Moderatorin jüngst an die dramatischen Momente, in denen sie vom Schicksal des Pocher-Onkels erfuhr.

Ausgerechnet kurz vor einer Schulaufführung der beiden gemeinsamen Kids stürmte Ex Olli plötzlich in die Halle und ließ die Zweifach-Mama aus dem Publikum zerren. "Auf einmal kam Olli hereingestürmt und zog mich da förmlich raus. Er hat gesagt komm raus und ich dachte: Gibt es Streit? Was habe ich gemacht? Werde ich jetzt angebrüllt?"

An den tragischen Tod von Onkel Karl hatte sie zu diesem Zeitpunkt alles andere als gedacht.