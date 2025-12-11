Amira Aly heizt Trennungsgerüchte an und rechnet mit junger Männer-Generation ab
Köln - Amira Aly hat in ihrem Podcast mit der jungen Männer-Generation abgerechnet. Ein Detail befeuert gleichzeitig die Gerüchte um eine mögliche Trennung von Partner Christian Düren (35).
In der aktuellen Ausgabe von "Iced Macho Latte" spricht die 33-jährige Österreicherin mit Talk-Partnerin Paula Lambert (51) ganz offen und ehrlich über ihre Dating-No-Gos. Und offenbar haben die Damen dabei ganz unterschiedliche Ansichten.
Geschmäcker sind ja bekanntlich auch verschieden, daher hakt die Bettsport-Expertin konkret bei Amira nach: "Was wäre für dich ein Ausschlusskriterium?"
Die Antwort der Ex-Frau von Komiker Oliver Pocher (47) kommt schnell: "Lange Haare! Ja, furchtbar."
Aus diesem Grund würde die Zweifach-Mama auch Hollywood-Hottie Jason Momoa ("Aquaman"), ohne mit der Wimper zu zucken, eine Abfuhr erteilen. Der Frauenschwarm würde ihr "nicht ins Bett kommen".
Ein weiterer "Killer" für Amira sind Skinny Jeans.
"Das geht gar nicht, das sieht furchtbar aus, als hätte der eine Leggings an", stellt sie klar. Das Brisante: Partner Christian, mit dem es aktuell heftig kriseln soll, ist passionierter Skinny-Jeans-Träger, wie etwa sein Instagram-Profil beweist. Ein Seitenhieb?
Zumindest ein optisches Kriterium über das sich beide Frauen einig sind. Selbiges gilt für das Thema "Geiz". Aly erklärt dazu: "Ich finde Geiz so absolut widerlich". Beim Thema Körperbehaarung scheiden sich hingegen die Geister.
Amira Aly findet die heutige Männer-Generation "viel zu weich"
Während zu starker Wuchs für die Pocher-Ex einen klaren Abturner darstellt, gesteht Paula, dass dieser sie bei Männern tatsächlich "gar nicht störe".
Noch schlimmer findet Amira allerdings Männer, die ihr Haupthaar in einem Zopf oder Dutt tragen.
"Ich möchte da einfach mit einer Schere hinlaufen", scherzt die ehemalige "Prominent"-Moderatorin. Lambert kann diese Abneigung nicht nachvollziehen und betont: "Ich bin völlig anderer Meinung."
Nachdem die optischen No-Gos abgefrühstückt sind, kommen die beiden Podcasterinnen auf die inneren Werte ihrer potenziellen Dating-Partner zu sprechen. Amira gesteht, dass sie mit dem Trend der "Gen Z und diesen Männern, die dann viel zu weich sind", wenig anfangen könne.
"Da kriege ich das Kotzen. Die sind ja wirklich null abgehärtet heutzutage, die Jungs", platzt es aus ihr heraus. Und weiter: "Ich bin da sehr konservativ, ich bin da schon der Meinung, dass die Männer die Kümmerer sein sollten." Natürlich dürften Männer auch mal "schwach sein und sich ausheulen". Trotzdem wolle sie einen Mann an ihrer Seite, der "alles im Griff hat".
"Und was tust du für die Männer?", will Lambert abschließend wissen. "Eine Partnerin sein, zum Reden, zum Austauschen, zum Anlehnen und auch zum Zuhören", so Aly.
Titelfoto: Instagram/amiraaly (Screenshot)