Amira Aly heizt Trennungsgerüchte an und rechnet mit junger Männer-Generation ab

Köln - Amira Aly hat in ihrem Podcast mit der jungen Männer-Generation abgerechnet. Ein Detail befeuert gleichzeitig die Gerüchte um eine mögliche Trennung von Partner Christian Düren (35).

Amira Aly (33) hat im Podcast "Ice Macho Latte" über ihre No-Gos bei Männern ausgepackt. © Instagram/amiraaly (Screenshot)

In der aktuellen Ausgabe von "Iced Macho Latte" spricht die 33-jährige Österreicherin mit Talk-Partnerin Paula Lambert (51) ganz offen und ehrlich über ihre Dating-No-Gos. Und offenbar haben die Damen dabei ganz unterschiedliche Ansichten.

Geschmäcker sind ja bekanntlich auch verschieden, daher hakt die Bettsport-Expertin konkret bei Amira nach: "Was wäre für dich ein Ausschlusskriterium?"

Die Antwort der Ex-Frau von Komiker Oliver Pocher (47) kommt schnell: "Lange Haare! Ja, furchtbar."

Aus diesem Grund würde die Zweifach-Mama auch Hollywood-Hottie Jason Momoa ("Aquaman"), ohne mit der Wimper zu zucken, eine Abfuhr erteilen. Der Frauenschwarm würde ihr "nicht ins Bett kommen".

Ein weiterer "Killer" für Amira sind Skinny Jeans.

"Das geht gar nicht, das sieht furchtbar aus, als hätte der eine Leggings an", stellt sie klar. Das Brisante: Partner Christian, mit dem es aktuell heftig kriseln soll, ist passionierter Skinny-Jeans-Träger, wie etwa sein Instagram-Profil beweist. Ein Seitenhieb?

Zumindest ein optisches Kriterium über das sich beide Frauen einig sind. Selbiges gilt für das Thema "Geiz". Aly erklärt dazu: "Ich finde Geiz so absolut widerlich". Beim Thema Körperbehaarung scheiden sich hingegen die Geister.