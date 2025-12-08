Alles vorbei? Amira Aly soll sich von Christian Düren getrennt haben

Köln - Es schien so, als hätte Amira Aly (33) nach der gescheiterten Ehe mit Oliver Pocher (47) in Christian Düren (35) eine neue Liebe gefunden. Doch jetzt soll sich die Österreicherin wieder getrennt haben.

Amira Aly (33) soll sich von Christian Düren (35) getrennt haben. © Felix Hörhager/dpa

Denn wie "BILD" aus dem Umfeld der beiden erfahren haben will, stecken die beiden angeblich in einer Liebeskrise. Aber auch von einem Liebes-Aus ist die Rede! Amira soll sich von Christian getrennt haben, nachdem sie rund zwei Jahre zusammen gewesen sind.

Das anstehende Weihnachtsfest soll die Moderatorin nur gemeinsam mit ihren beiden Söhnen, die aus der Ehe mit dem "Schwarz und Weiß"-Interpreten stammen, feiern.

Auch auf Ihrem Instagram-Profil ist aktuell nichts von Friede, Freude, Eierkuchen zu sehen. Ganz im Gegenteil: Zuletzt zeigte sie ein selbstgemaltes Bild von einem weinenden Auge.

Anlass genug, für ihre Anhänger, über ein Beziehungs-Ende zu spekulieren. "Das hat sie nach der Trennung von Pocher auch gemacht. Ich glaube, da ist was im Busch", schreibt ein User.

Dabei schien es so, als wäre der ProSieben-Host endlich der Mann fürs Leben gewesen.