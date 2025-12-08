Alles vorbei? Amira Aly soll sich von Christian Düren getrennt haben
Köln - Es schien so, als hätte Amira Aly (33) nach der gescheiterten Ehe mit Oliver Pocher (47) in Christian Düren (35) eine neue Liebe gefunden. Doch jetzt soll sich die Österreicherin wieder getrennt haben.
Denn wie "BILD" aus dem Umfeld der beiden erfahren haben will, stecken die beiden angeblich in einer Liebeskrise. Aber auch von einem Liebes-Aus ist die Rede! Amira soll sich von Christian getrennt haben, nachdem sie rund zwei Jahre zusammen gewesen sind.
Das anstehende Weihnachtsfest soll die Moderatorin nur gemeinsam mit ihren beiden Söhnen, die aus der Ehe mit dem "Schwarz und Weiß"-Interpreten stammen, feiern.
Auch auf Ihrem Instagram-Profil ist aktuell nichts von Friede, Freude, Eierkuchen zu sehen. Ganz im Gegenteil: Zuletzt zeigte sie ein selbstgemaltes Bild von einem weinenden Auge.
Anlass genug, für ihre Anhänger, über ein Beziehungs-Ende zu spekulieren. "Das hat sie nach der Trennung von Pocher auch gemacht. Ich glaube, da ist was im Busch", schreibt ein User.
Dabei schien es so, als wäre der ProSieben-Host endlich der Mann fürs Leben gewesen.
Amira Aly und Christian Düren zogen erst vor einigen Wochen zusammen
"Christian ist sehr familiär. Er achtet darauf, dass wir regelmäßig telefonieren, wenn wir beruflich getrennt sind. Ich genieße das sehr", erzählte die 33-Jährige erst vor einigen Wochen.
Sie könne sich einfach immer auf ihren Freund verlassen, wie sie verriet. "Christian zeigt mir jeden Tag, dass er an meiner Seite steht", ließ Amira wissen.
Und auch die Mutter der gebürtigen Österreicherin sei der Meinung gewesen, dass Christian der Richtige für ihre Tochter sei. Zudem waren die beiden erst im Spätsommer in das neue Traumhaus in Köln gezogen.
"Für uns stand schnell fest, dass wir zusammenziehen wollen. Damit wir einen festen Ort haben", erklärte der 35-Jährige damals.
Doch jetzt scheint bei den beiden alles wieder aus zu sein. Eine Anfrage von TAG24 zum angeblichen Liebes-Aus ließ das Management von Amira Aly bisher unbeantwortet.
