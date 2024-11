Bittere Diagnose! Amira Aly muss sich operieren lassen: "Sehr, sehr große Angst!"

Sichtlich mitgenommen vom permanenten Druck auf ihren Ohren hatte sich Amira Aly (32) am Dienstag via Instagram an ihre Fans gewandt. © Screenshot: Instagram/amiraaly

Denn eine Operation scheint für die 32-jährige Österreicherin unausweichlich.

"Ich war jetzt gerade beim HNO-Arzt. Mir geht es langsam wieder besser. Mir wurde mit einer Kamera in die Nase geschaut und dabei wurde festgestellt, dass eine vergangene Nasen-Nebenhöhlen-OP entweder nicht richtig funktioniert oder sich da wieder was verschoben hat", so Amira zu ihren Fans auf Instagram.

Aktuell sei zwar ein Ohr wieder offen, das Problem deshalb allerdings noch längst nicht gelöst. Es sei durchaus wahrscheinlich, dass sich die 32-Jährige wieder unters Messer legen müsse.

Ihre Gedanken dazu sehen deswegen nicht gerade positiv aus: "Nervt. Weil das war wirklich unangenehm damals. Sehr, sehr unangenehm. Ich habe halt sehr, sehr große Angst, dass da irgendwie ein Loch reingebohrt werden muss."

Amira kämpft nach eigener Aussage schon seit einigen Jahren mit Problemen in dem Bereich. Nach einem ersten Eingriff in die Problemzone galt die Sache eigentlich als erledigt.

Das scheint mit der neuerlichen Diagnose, die die Moderatorin nun bekommen hat, hinfällig zu sein. Immerhin: Auf einem Ohr ist Amira inzwischen wieder beschwerdefrei, kann ihren Alltag also vorerst meistern. Optimal ist ihr aktueller Gesundheitszustand aber natürlich nicht.