Amira Aly sichtlich geknickt: Bei dieser Aktion kann ihr Sohn auf sie verzichten

Köln - Vollblut-Mama und Influencerin Amira Aly (33) muss zum Start in die neue Woche eine ganz bittere Wahrheit rund um ihren Sohn verkraften.

Amira Aly (33) ist seit diesem Jahr neues Gesicht einer bekannten Unterwäschemarke. © LASCANA/LASCANA/obs

Leicht enttäuscht und der Realität ins Auge blickend hat sich die Moderatorin am Montagmorgen bei ihrer Community mit einer überraschenden Neuigkeit gemeldet.

"Bei mir ist es offiziell so weit. Mein Sohn lässt sich nicht mehr von mir in die Schule hineinbringen. Er will es alleine machen", teilt die 33-Jährige überrumpelt mit.

Statt Hand in Hand mit Mama bis zur Klasse zu laufen, will ihr sechsjähriger Sohnemann sie ab sofort im Auto zurücklassen. Für die Ex-Frau von Oli Pocher (47) jedenfalls Grund genug, sich typische Mutter-Fragen zu stellen.

"Ob er sich schon für mich schämt? Geht das jetzt schon mit sechs los? Das geht alles viel zu schnell. Ich hoffe, es ist nur eine Phase", scherzt Amira aus ihrem Auto heraus.