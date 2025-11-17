Amira Aly sichtlich geknickt: Bei dieser Aktion kann ihr Sohn auf sie verzichten
Köln - Vollblut-Mama und Influencerin Amira Aly (33) muss zum Start in die neue Woche eine ganz bittere Wahrheit rund um ihren Sohn verkraften.
Leicht enttäuscht und der Realität ins Auge blickend hat sich die Moderatorin am Montagmorgen bei ihrer Community mit einer überraschenden Neuigkeit gemeldet.
"Bei mir ist es offiziell so weit. Mein Sohn lässt sich nicht mehr von mir in die Schule hineinbringen. Er will es alleine machen", teilt die 33-Jährige überrumpelt mit.
Statt Hand in Hand mit Mama bis zur Klasse zu laufen, will ihr sechsjähriger Sohnemann sie ab sofort im Auto zurücklassen. Für die Ex-Frau von Oli Pocher (47) jedenfalls Grund genug, sich typische Mutter-Fragen zu stellen.
"Ob er sich schon für mich schämt? Geht das jetzt schon mit sechs los? Das geht alles viel zu schnell. Ich hoffe, es ist nur eine Phase", scherzt Amira aus ihrem Auto heraus.
Amira Aly lässt Aufräum-Expertinnen Haus umgestalten
Wie die bessere Hälfte von Christian Düren (35) weiter verrät, erwarte sie gleich zu Beginn der neuen Woche hohen Besuch.
In Zusammenarbeit mit einer Aufräum-Coachin wolle sie nämlich ihr Haus auf Vordermann bringen, dabei sowohl im Inneren als auch Äußeren so richtig Ordnung schaffen.
"Heute wird noch mal richtig was passieren. Wir werden heute und auch morgen das komplette Haus organisieren. Also alles strukturieren und machen." Dabei stünde aber nicht nur das stumpfe Aufräumen im Vordergrund - vielmehr der spirituelle Gedanke.
Tatsächlich legen die Expertinnen kurze Zeit später schon Hand an und stellen zuerst Amiras Küche auf den Kopf. "Die überlegen sich nämlich auch ein neues System", beschreibt die 33-Jährige die Arbeit ihrer helfenden Hände.
"Ordnung bringt einfach inneren Frieden. Die Unordnung im Außen ist eigentlich die Unordnung im Innen. Und wenn es da aufgeräumt ist, ist es dort auch aufgeräumt."
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/Amira Aly