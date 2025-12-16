Topsecret! Amira Aly packt aus, was hinter den "The Masked Singer"-Kulissen abgeht

Köln - Amira Aly hat im Finale der jüngsten " The Masked Singer "-Staffel den vierten Platz belegt. Im Netz sprach die 33-Jährige über ihre Teilnahme und gewährte dabei auch einen Blick hinter die geheimen Kulissen.

Amira Aly (33) wurde im großen Finale von "The Masked Singer" als Erste enttarnt und landete somit auf Rang vier. © Rolf Vennenbernd/dpa

"Was für eine Reise. Ich hätte nie gedacht, es bis ins Finale zu schaffen. Aber ich hab die Maske so gefühlt und hatte einfach unfassbar viel Spaß", erklärte die zweite Ex-Frau von Comedian Oliver Pocher (47) auf ihrem Instagram-Kanal.

Nach ihrer Enttarnung als "Eggi" freut sich die gebürtige Österreicherin, dass bei ihr nun wieder der Alltag einkehrt. "Es war wirklich alles andere als normal. Das war auf jeden Fall eine verrückte Zeit", betonte sie gegenüber ihren Fans.

Nur ein winzig kleines Team weiß im Vorfeld, wer unter den Kostümen steckt. Damit das auch so bleibt, gelten strenge Regeln. Alles sei wirklich "topsecret", wie Amira versichert, und würde in einem wasserdichten Vertrag festgehalten.

Darunter fällt etwa auch, dass alle Teilnehmenden im Backstage-Bereich der Show die gleichen Klamotten und Schuhe tragen müssen, um sich nicht gegenseitig zu enttarnen. Außerdem dürfe untereinander auch nicht gesprochen werden.

Trotz der vielen Regeln habe ihr das Mitwirken an dem Erfolgsformat "unfassbar viel Spaß gemacht". Am Ende fällt ihr Fazit geradezu euphorisch aus, doch in den ersten Wochen ging es Amira im Rahmen der Show überhaupt nicht gut.