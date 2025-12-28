"Schwieriger Tag": Amira Aly vergießt bitterliche Tränen
Köln - Schwerer Tag für Amira Aly (33): Am 27.Dezember feiert ihr jüngster Sohn seinen fünften Geburtstag - allerdings ohne die Moderatorin, denn ihr Sprössling ist mit Papa Oliver Pocher (47) auf Reisen.
Es sei ein "sehr, sehr schwieriger Tag" für die zweifache Mutter und zudem auch "wahnsinnig emotional", wie sie ihren rund eine Million Anhängern in einer Instagram-Story verrät.
Sie müsse auch aufpassen, wenn sie spreche, dass nicht gleich wieder die Tränen kullern. "Ich bin aufgewacht und hab, glaube ich eine Stunde geweint", gesteht die gebürtige Österreicherin.
Der Grund: Ihre Sprösslinge seien auf Bali. "Ich freue mich super für die Kinder, aber mein Kleiner hat heute Geburtstag, wird fünf und das ist dann doch nicht so einfach", so Amira.
Inzwischen verstehe sie daher auch ihre eigene Mama, die immer emotional am Geburtstag der Moderatorin werde. "Anfangs, als ich ausgewandert bin, hat sie immer ein Drama gemacht", gibt die 33-Jährige preis.
Es sei schmerzhaft, wenn das eigene Kind nicht da sei.
Amira Aly freut sich für ihre beiden Kinder
"Ich freue mich für die Kinder, dass sie Spaß haben, dass sie die Welt sehen dürfen und das Ganze", erklärt Amira. Aber ein Geburtstag sei eben ein Geburtstag.
Neben der Instagram-Story widmete Amira ihrem Sprössling auch noch einen Beitrag. "Happy Birthday, mein Herz! 5 Jahre darf ich nun schon deine Mama sein und ich könnte nicht glücklicher darüber sein", schreibt sie zu einem Bild, wo sie den Kleinen umarmt.
Gefeiert wurde der Jahrestag ihres jüngsten Sohnes dennoch. Bereits am 23. Dezember, also einen Tag vor Heiligabend, habe man gemeinsam seinen Geburtstag zelebriert.
Auch gebacken habe die Österreicherin dafür wieder. "Er hat sich eine Spiderman-Torte gewünscht", macht die Ex-Frau von Oli klar, die dem Wunsch erfüllte.
Weihnachten wurde dann aber wieder getrennt verbracht. Amira feierte in ihrem neuen Haus in Köln, während der Papa der beiden gemeinsamen Kinder die Bude voll hatte.
Titelfoto: Imago/Breuel Bild