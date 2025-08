Seitenhieb gegen Olli? Amira Aly wirbt jetzt ausgerechnet für diese Marke

Köln - An diesem Wochenende ließ Amira Aly (32) eine kleine Werbe-Bombe platzen und teilte ein Reel, in dem sie ausgerechnet für die Produkte von Fitness-Influencer Christian Wolf (29) die Werbetrommel rührte - der bekanntlich seit Wochen auf Kriegsfuß mit Amiras Ex-Mann Oliver Pocher (47) steht. Ein Zufall?

Amira Aly (32) hat einen neuen Werbedeal in der Tasche. Ex-Mann Oliver Pocher (47) dürfte das gar nicht schmecken. © Felix Hörhager/dpa

Dass Amira und Olli seit ihrer Scheidung nicht gut aufeinander zu sprechen sind, ist kein Geheimnis. So hatte der fünffache Vater mehrfach öffentlich gegen die Mutter seiner beiden jüngsten Söhne geschossen, während Amira sich ihren Ex wiederum in ihrem Podcast mit Bruder Hima vorknöpfte.

Nachdem der Comedian zuletzt auch öffentlich via Instagram mit "More"-Gründer Christian Wolf gestritten hatte - und insbesondere das Marketing des Schnurrbartträgers kritisierte - hat sich der 29-Jährige nun ein ganz besonderes Werbegesicht ins Boot geholt: Pocher-Ex Amira!

Das verkündete die 32-Jährige höchstpersönlich in einem neuen Instagram-Reel, das am Samstag auf ihrem Kanal online ging.

"Jetzt ist es raus: Ich stehe total auf ... [More]", gab Amira in der Bildunterschrift preis und verriet zudem in ihrer Story, dass die Nahrungsergänzungsmittel bereits seit vielen Jahren fester Bestandteil ihres Alltags seien.