Christian Wolf rechnet mit Oliver Pocher ab: "Frauenhass ist kein Humor"

Für Wolf ist damit klar: Niemals würde er sich mit Oliver Pocher an einen Tisch setzen, es sei denn, der 47-Jährige würde sich für sein "Verhalten all den Frauen gegenüber öffentlich entschuldigen."

Nachdem der Comedian dem Fitness-Guru vorgeworfen hatte, die Geburt seines Kindes schamlos für Werbezwecke auszunutzen , wehrte sich Wolf am Sonntag auf Instagram mit einem "offenen Brief an den kleinen Olli".

Das Promipaar Amira Aly (32) und Oliver Pocher (47) hatte sich im Jahr 2023 voneinander getrennt. © Tobias Hase/dp

Noch härter ins Gericht geht Wolf aber mit Oliver Pochers Karriere. Der 47-Jährige sei schon immer "peinlich" und "Frauenfeindlich" gewesen, weshalb bis heute kaum einer zu seinen Shows käme.

"Bei Olli sind nicht seine Sprüche der größte Witz, sondern er", äußert Wolf trocken mit ernster Miene in die Kamera.

Am Ende seines Videos wirbt Christian erneut augenzwinkernd für seine eigene Marke, bietet einen Rabattcode an und gibt an, für die Nutzung eines Fotos von Olli 5000 Euro an "Ein Herz für Kinder" gespendet zu haben. Falls der Comedian mehr spenden sollte, würde er das natürlich übertreffen.

Wie Pocher nun auf die Anschuldigungen und Provokationen reagiert, bleibt abzuwarten.