Amira Pocher erlebt Ekel-Schock im Luxus-Resort: "Oh Gott, ist das widerlich!"

Bali/Köln – Plötzlich hallen Schreie durch das Luxus-Resort auf Bali: Die Pochers lassen zurzeit auf der indonesischen Trauminsel die Seele baumeln. Kaum hatte das Promi-Paar jedoch in ihrer dekadenten Urlaubsunterkunft eingecheckt, wartete plötzlich ein ekeliger Schock auf Amira (30)!

Amira (30) und Oliver Pocher (44) sind nach Bali gereist. © Montage: Instagram/Amira Pocher, Instagram/Screenshot/Amira Pocher

"Hello paradise", meldete sich die TV-Moderatorin in einer Instagram-Story bei ihren rund 950.000 Followern. Dazu teilte sie ein Foto, dessen Anblick viele User vor Neid erblassen lassen dürfte.

So befand sich Amira inmitten einer wahrhaft malerischen Kulisse - Palmen, Seerosen und spiegelglattes Wasser, so weit das Auge reicht. Doch die sattgrüne Natur ist längst nicht das einzige, was Bali für die Pochers zu bieten hat.

Kurz darauf filmte Amira ihre Ankunft in einem prachtvollen Foyer, welches offenbar zu einem luxuriösen Urlaubsressort gehört. Wo genau sich die Pochers befinden, verriet die Zweifach-Mama nicht. Dafür zeigte sie einen Brunnen von stattlicher Größe, der inmitten des Raumes plätscherte.

Eigentlich ein schöner Anblick - bis Amira bemerkte, welches Tier da auf der Wasseroberfläche hockte: eine wenige Zentimeter große, komplett weiße Spinne mit dürren Beinen!