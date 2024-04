Amira Pocher lässt Gerüchteküche brodeln: Will die Moderatorin ein drittes Kind?

Amira Pocher erklärte ihren Schritt in ihrem Podcast mit gesundheitlichen Problemen. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Amira Pocher

In den vier Wänden ihres Podcasts "Liebes Leben" mit Bruder Hima (33) verriet die gebürtige Österreicherin vor Kurzem, die Antibabypille abgesetzt zu haben!

Allerdings: Weiterer Nachwuchs ist nicht der Grund. Vielmehr gesundheitliche Probleme sollen der Auslöser für diese Maßnahme gewesen sein.

"Ich habe einfach wieder so starke Kopfschmerzen und Stimmungsschwankungen gehabt", erklärte die "Prominent"-Moderatorin.

Trotz der Trennung von Comedian Oliver Pocher (46) im vergangenen Jahr schien ihr die gute Laune immer wieder abhandengekommen zu sein. "In einer Minute bist du so super gut drauf, in der nächsten hasst du jeden in deinem Umfeld. (...) Das bin ja nicht ich, ich bin ja das blühende Leben!"