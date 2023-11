Amira Pocher mit Schock-Geständnis! So sehr setzt ihr die Trennung von Olli zu

Köln - Seit einem Monat hat Amira Pocher (31) den vollen Fokus auf sich und ihrem Privatleben. Kein Tag vergeht mehr ohne Schlagzeile oder öffentliche Speerspitze von Ex Olli Pocher (45). Jetzt sprach die Moderatorin erstmals über die gesundheitlichen Folgen.

Amira Pocher (31) geht seit der Bekanntgabe der Trennung (Ende August) allein durchs Leben. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Amira Pocher

Ende August machte die gebürtige Österreicherin ihre Trennung nach sieben gemeinsamen Jahren mit Ex Olli öffentlich.

Spätere Gerüchte rund um eine mögliche Affäre mit Biyon Kattilathu (39) und andere Anfeindungen sollen der zweifachen Mutter derart zugesetzt haben, dass sie tagelang nicht ordentlich gegessen habe.



"Ich habe ja die letzten Wochen leider nicht so viel gemacht, weil ich körperlich nicht so fit war", gestand die Wahl-Kölnerin in der neuesten Ausgabe ihres Podcasts "Liebes Leben".

Noch zu Zeiten neben Olli hatte die VOX-Moderatorin den Sport und das bewusste Leben für sich entdeckt. Der Trennung wegen kam ihr Hobby in den vergangenen Wochen aber nach eigener Aussage deutlich zu kurz...

"Wenn du ein paar Tage nichts isst, dann solltest du auch nicht trainieren. Es geht halt einfach nicht, weil du sonst Sterne siehst."