Amira Pocher sucht Hochzeitskleid: Will sie wieder vor den Traualtar?

Köln - Was führt Amira Pocher (31) zum Start der neuen Woche in ein Brautmodengeschäft? Vor den Augen ihrer riesigen Community wagte sich die Moderatorin zwischen Brautkleidern ins Getümmel.

Amira Pocher war sichtlich neugierig nach DEM perfekten Kleid für ihre Freundin. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Amira Pocher

Fröhlich und bei bester Laune meldete sich die "Prominent"-Moderatorin am Montag bei ihren Instagram-Fans, um ihnen vom neuesten Vorhaben zu berichten.

An der Seite ihrer engen Freundin Evi machte sich die Zweifach-Mama auf den Weg, um das perfekte Kleid zu finden.

Aber, Entwarnung: nicht für sich selbst! Vielmehr ihre Freundin war auf der Suche nach dem geeigneten Traum in Weiß, um schon bald den Bund der Ehe einzugehen. "So surreal, dass die Verrückte [Evi] bald heiratet", schrieb Amira in ihre Story.

Einer zweiten Traumhochzeit ganz abgeneigt schien die Österreicherin inmitten der Kleider aber offenbar nicht. Das verriet ihr schelmisches Grinsen und die geballte Ladung Vorfreude auf den großen Tag ihrer Freundin.

"Ich bin im Schlaraffenland", stellte die 31-Jährige fest und dürfte dabei an ihre Hochzeit mit Noch-Ehemann Oliver Pocher (46) auf den Malediven denken.