Amira Pocher vergießt bittere Tränen: Eine Folge der Trennung ist kaum zu ertragen

Ergänzend fügt sie dann aber noch hinzu: "Ich würde das schon machen. Aber ich bleibe dabei." Als ihr Bruder sie darauf hinweist, dass ihre Kinder aktuell auch schon regelmäßig ohne sie für mehrere Tage am Stück bei ihrem Vater seien, wird Amira plötzlich emotional.

Gemeinsam erinnern sich die beiden an ihre Kindheit zurück, in der sie auch das ein oder andere Mal die Ferien bei ihren Großeltern in Kärnten verbrachten. Eine schöne Zeit, die sich Hima auch für seine Neffen vorstellen könnte.

In der aktuellen Episode ihres neuen Podcasts "Liebes Leben" gewährt die gebürtige Österreicherin im Gespräch mit ihrem älteren Bruder Ibrahim "Hima" Aly (33) einmal mehr einen brutal ehrlichen Blick in ihre derzeitige Gefühlswelt.

Weiter offenbart sie: "Also da fließen schon einmal auch Tränen, wenn ich am Kinderzimmer vorbeilaufe und da keiner mehr drin liegt. Oder wenn ich mich dann abends in mein Bett lege und dann ist da noch das Schmusetuch vom Kleinen. Das ist richtig hart für mich."

Dass sie ihre beiden kleinen Söhne jetzt nicht mehr jeden Tag sehen könne, sei wie eine "Schocktherapie" für sie, gesteht Amira. Bis zur Trennung von Olli sei sie höchstens mal zwei Tage von den beiden getrennt gewesen.

"Maximal. Und dann hast du aber immer aufs Handy geguckt und immer angerufen und nachgefragt", stellt Hima klar. "Aber ich vermisse sie doch und ich will nicht, dass sie mich vermissen müssen", erwidert Amira angefasst.

Von gewonnener "Me-Time", wie es ihr Bruder Hima nennt, will Vollblut-Mama Amira nichts wissen. "Sie waren auch schon mal eine Woche beim Papa und trotzdem muss ich sie in der Zeit dann mal sehen. Wenigstens 20 Minuten, und ihnen ein Küsschen geben", so die 31-Jährige.