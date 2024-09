"Deswegen hasst du alle Männer": Ist das der Grund für Amira Alys Probleme?

Köln - Ist das der Grund, warum Amira Aly (31) immer wieder Probleme mit Männern hat? Die gebürtige Österreicherin war zuletzt in ihrer Heimat bei einer Schamanin, die ihr erklärt hat, woran es liegt.

Amira Aly hat sich in ihrer österreichischen Heimat einer Wahrsagerin anvertraut. © Instagram/amiraaly (Screenshot)

"Sagt man Hexen? Wahrsager, die sind halt so Seher. Die sehen deine Vergangenheit, die sehen in deine Zukunft, die spüren diese Energien", beschreibt Amira in ihrem Podcast "Liebes Leben", den sie gemeinsam mit ihrem Bruder Ibrahim "Hima" Aly (34) macht, ihren Besuch bei der Frau, die sie namentlich aber nicht nennt.

Die Seherin sei ihr zuvor von ihren Freunden empfohlen worden und habe "Sachen gesagt und gesehen, die niemand wusste".

Zunächst hat die Schamanin Amira aufgrund ihres Namens für eine Kroatin gehalten, weshalb sie versucht habe, mit ihr Kroatisch zu sprechen. Das passiere ihr öfter, berichtet die 31-Jährige.

Doch dann verrät die zweifache Mutter, dass die Wahrsagerin erspürt habe, dass ihr Vater sie im Alter von drei Jahren verlassen habe.

Das sei auch der Grund für ihre Männer-Probleme, denn infolgedessen bestrafe sie das männliche Geschlecht.