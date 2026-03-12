Deutliche Worte mitten im Talk: TV-Moderatorin übt scharfe Kritik an Amira Aly

Köln - Amira Aly (33) bereist gerne die Welt. Auch Dubai zählte schon (mehrfach) zu ihren Zielen. Von Moderatorin Paula Lambert (51) bekommt sie dafür eine deutliche Ansage!

Amira Aly (33) wurde im Podcast "Ice Macho Latte" für ihre Dubai-Urlaube angefeindet. © Instagram/amiraaly (Screenshot)

In der aktuellen Podcast-Episode von "Ice Macho Latte" kommen die beiden Frauen schnell auf die positiven Äußerungen von diversen Influencern zu sprechen, die sich nach den Angriffen durch den Iran aus der Wüstenmetropole melden.

"Alle haben das Gleiche gesagt: 'Ich fühle mich sicher, Dubai hat ein super Abwehrsystem, Dubai wird ja nicht direkt attackiert, ich vertraue Dubai und der Regierung …'," fasst Aly die Äußerungen grob zusammen.

Dies sei "wirklich ziemlich auffällig" gewesen. So sehr, "dass man schon vermutet, dass die einen kleinen Maulkorb bekommen haben". Talk-Partnerin Lambert sieht Reisen und Umzüge nach Dubai derweil grundsätzlich kritisch.

"Man lebt halt nicht in einer Diktatur, ohne dass es Konsequenzen hat", betont die 51-Jährige. Besonders problematisch sei ein Aufenthalt für Menschen, welche die LGBTQ+-Community unterstützen. "Dann kannst du gar nicht nach Dubai. Das geht einfach nicht!"

Als Lambert darauf hinweist, dass manche Länder deshalb sogar Einreiseverbote verhängen, merkt die zweite Ex-Frau von Oliver Pocher (48) scherzhaft an: "Dann schneiden wir das lieber raus - weil Urlaub ist ja schon ab und zu mal gut!"