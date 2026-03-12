Deutliche Worte mitten im Talk: TV-Moderatorin übt scharfe Kritik an Amira Aly
Köln - Amira Aly (33) bereist gerne die Welt. Auch Dubai zählte schon (mehrfach) zu ihren Zielen. Von Moderatorin Paula Lambert (51) bekommt sie dafür eine deutliche Ansage!
In der aktuellen Podcast-Episode von "Ice Macho Latte" kommen die beiden Frauen schnell auf die positiven Äußerungen von diversen Influencern zu sprechen, die sich nach den Angriffen durch den Iran aus der Wüstenmetropole melden.
"Alle haben das Gleiche gesagt: 'Ich fühle mich sicher, Dubai hat ein super Abwehrsystem, Dubai wird ja nicht direkt attackiert, ich vertraue Dubai und der Regierung …'," fasst Aly die Äußerungen grob zusammen.
Dies sei "wirklich ziemlich auffällig" gewesen. So sehr, "dass man schon vermutet, dass die einen kleinen Maulkorb bekommen haben". Talk-Partnerin Lambert sieht Reisen und Umzüge nach Dubai derweil grundsätzlich kritisch.
"Man lebt halt nicht in einer Diktatur, ohne dass es Konsequenzen hat", betont die 51-Jährige. Besonders problematisch sei ein Aufenthalt für Menschen, welche die LGBTQ+-Community unterstützen. "Dann kannst du gar nicht nach Dubai. Das geht einfach nicht!"
Als Lambert darauf hinweist, dass manche Länder deshalb sogar Einreiseverbote verhängen, merkt die zweite Ex-Frau von Oliver Pocher (48) scherzhaft an: "Dann schneiden wir das lieber raus - weil Urlaub ist ja schon ab und zu mal gut!"
Paula Lambert redet Amira Aly ins Gewissen: "Das geht gar nicht!"
Nach diesem Satz platzt der Matratzensport-Expertin die Hutschnur. "Man kann in Dubai keinen Urlaub machen!", platzt es in aller Deutlichkeit aus ihr heraus. Aly rudert daraufhin zurück und erklärt, dass sie dort "sehr, sehr selten" Urlaub mache - nur in "äußersten Notfällen".
Lambert will diese Einschränkung nicht gelten lassen. Völlig entsetzt holt sie zur nächsten verbalen Attacke aus: "Sehr selten, Amira?! Ganz ehrlich? Das geht gar nicht!" Um sich zu verteidigen, verweist Aly auf die Wettergarantie und die geringe Zeitumstellung.
Ansonsten reize sie das Land "wirklich gar nicht", wie die gebürtige Österreicherin verrät. Bei Lambert prallen derlei Argumente gänzlich ab. Sie sieht Reisen als Möglichkeit, ein politisches Statement zu setzen, und verweist dabei auch auf die USA.
Aly sieht das anders: "Hatet mich dafür oder verachtet mich oder verurteilt mich. Aber ich werde jetzt nicht nur, weil ich das, was Trump macht, nicht gut oder okay finde, sagen: Ich reise nie wieder in die USA ein."
Titelfoto: Bildmontage: Jens Kalaene/zb/dpa, Instagram/amiraaly (Screenshot)