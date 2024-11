"Es war sehr unschön": So hat Amira Aly ihr erstes Mal erlebt!

Demnach sei sie damals 16 gewesen und ihr Ex-Freund 19. Mit ihm habe sie auch ihre ersten sexuellen Erfahrungen gesammelt. "Der war Meister in der Manipulation und konnte mich total zu Dingen drängen", so die zweifache Mutter, die weiter ausführt: "Es war sehr unschön."

Die Österreicherin ist mittlerweile mit Christian Düren (34) liiert. © Jens Kalaene/dpa

"Er fing an, wie im Hollywood-Film zu erzählen: 'Vor ein paar Monaten, bevor ich wusste, dass das ernst wird, hab ich mich für die Bundeswehr verpflichtet, im Ausland.' Ich so: 'Wir können doch trotzdem zusammenbleiben.' Er so: Ne, das würde ihm das Herz brechen", erinnert sich Amira an den unschönen Moment zurück.

Und es sei noch schlimmer für die Ex-Frau von Oliver Pocher geworden. Denn nur wenige Tage später habe sie den 19-Jährigen mit einer anderen Frau Hand in Hand durch die Stadt laufen sehen.

"Er hat mich wahrscheinlich schon die ganze Zeit betrogen mit ihr", vermutet Amira. Das sei das erste und letzte Mal gewesen, dass ein Mann mit ihr Schluss gemacht habe. Anschließend sei es immer von ihr ausgegangen, weshalb sie den Spitznamen "Heartbreakerin" bekommen habe.

Diesen hat ihr ausgerechnet ihr Bruder Ibrahim "Hima" Aly (33) gegeben. "Weil du ja wirklich immer von allen das Herz hattest und eigentlich auch tust. Es ist ein roter Faden, der hat sich bis heute eigentlich durchgezogen", erklärt er und scheint damit auf das Ehe-Aus mit Oli anzuspielen.

Doch Amira zieht sich davon keinen Schuh an: "Mittlerweile kann man mit einem gebrochenen Herz viel Geld verdienen, siehst du ja."