"Habe Angst um mein Leben...": Amira Pocher berichtet von Schock-Erfahrung im Flugzeug

Als Olli seinem Sprössling dann erklärte, was passiert, wenn man abstürzt, sei bei Amira ein Schalter umgekippt und "ich habe diese Panikattacke bekommen." Sie habe dann angefangen panisch zu weinen.

"Aus dem Nichts, ich weiß es noch ganz genau, hat irgendwie der Sohn von Olli gefragt: 'Hey, was bedeutet das auf diesen Anleitungs-Sheets, wo eben steht, wie du dich verhalten musst, im Falle eines Absturzes", erzählt Amira ihrem Bruder und Podcast-Mitstreiter Hima (33).

Denn Amira leidet seit ihrer ersten Schwangerschaft unter Panikattacken, wie sie nun verraten hat. Das erste Mal musste sie das beklemmende Angstgefühl dabei in einer Situation erleben, in der sie nicht damit rechnete.

Amira Pocher (31) nimmt gemeinsam mit ihrem Bruder Hima (33) den Podcast "Liebes Leben" auf. © Podimo/dpa

"Ich bin dann aufgesprungen und gehe zur Stewardess und habe gefragt, ob sie nochmal die Türe aufmachen kann", so die 31-Jährige, der das Erlebte noch immer hörbar nahe geht. Doch die Flugzeug-Tür war bereits verschlossen - und blieb das auch. Amira musste sich den rund zweieinhalb Stunden langen Flug zusammenreißen.

Zumindest ein bisschen konnte die Stewardess der Influencerin aber trotzdem helfen. Immerhin verriet sie Amira, dass schwangere Frauen in Flugzeugen häufig unruhig würden. Warum das so ist, hat die 31-Jährige dann im Nachgang erfahren.

Denn nur kurze Zeit später traf sie sich mit einem Therapeuten, wie sie nun berichtet. Und der habe ihr erklärt, dass solche Angstgefühle während einer Schwangerschaft "völlig normal" seien.

Demnach würden Schwangere Angst um ihr eigenes Leben entwickeln, da sie schließlich selbst in naher Zukunft "ein Lebewesen großziehen" müssten. Das Aufkommen ihrer Angstzustände erklärt Amira schließlich so: "Ich habe so Angst um mein Leben, weil allein der Gedanke, dass meine Kinder um mich weinen müssen und mich vermissen, mir mein Herz bricht!"

Mit diesem Wissen konnte die Moderatorin ihre aufkommende Flugangst dann schnell besiegen. Gut so, immerhin stiegen Amira und Olli nur eine Woche später gleich in den nächsten Flieger in Richtung der Bahamas. Flugzeit: Mindestens 22,5 Stunden.