Heiße Küsse mit Christian Düren: Hat Amira Pocher alles inszeniert? Insider packt aus!

"Wir sehen das, worauf wir eigentlich alle gewartet haben. Das hing schon in der Luft, dass da irgendwas sein könnte, aber man wusste es nicht so ganz genau. Ich meine, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte", stellt der Unterhaltungschef der Bildagentur "Action Press" klar.

Will sich die Zweifach-Mama mit den Aufnahmen etwa für die nicht enden wollende öffentliche Schlammschlacht revanchieren? Medienprofi Heiko Schönborn hat im RTL-Interview seine Einschätzung zu den Paparazzi-Bildern abgegeben.

Zunächst waren es nur innige Kuschelfotos, die den Comedian auf die Palme brachten . Neue Schnappschüsse aus einem Restaurant in Kapstadt (Südafrika) zeigen jetzt allerdings noch mehr: Amira und Christian tauschen leidenschaftliche Küsse aus !

Oliver Pocher (45) und seine zweite Ehefrau gehen seit August 2023 offiziell getrennte Wege. Das Ex-Paar hat zwei gemeinsame Söhne (3 und 4 Jahre alt). © Felix Hörhager/dpa

Eine Sache macht den Medienprofi allerdings stutzig, und die betrifft die Wahl des Restaurants. "Das ist ein Ort gewesen, der auch von der Straße zugänglich ist. Und da werden sicher auch andere deutsche Gäste gesessen haben", erklärt er.

Nach seiner Einschätzung könnte Amira diese Chance bewusst für sich genutzt haben. "Vielleicht dachte sie: 'Jetzt zeigen wir es tatsächlich.' Sie waren ja schon die ganzen Tage zusammen unterwegs. Vielleicht war es auch ein Outing."

Ein Indiz dafür wäre, dass die gebürtige Österreicherin auf einigen Bildern sogar direkt in die Kamera zu gucken scheint. Andererseits hält Schönborn auch eine "Unachtsamkeit" für möglich.

"Ich glaube, Amira Pocher ist medienerprobt, das wissen wir alle. Aber in so einer Stadt wie Kapstadt denkt man vielleicht nicht dran, dass Paparazzi aus Deutschland da sein könnten", so der Foto-Redakteur.