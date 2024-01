Sex mit Christian Düren? Oliver Pocher rechnet nach Bett-Foto mit Amira ab!

Oliver Pocher (45) hat die nächste Runde im Rosenkrieg mit Amira eingeleitet. Auslöser ist ein neues Urlaubsfoto der 31-Jährigen. © Bildmontage: Instagram/oliverpocher (Screenshots)

Nach den emotionalen Silvester-Aufnahmen schien zuletzt etwas Ruhe in das Ehe-Drama des Promi-Paares eingekehrt zu sein. Den Jahreswechsel hatten die beiden Streithähne nämlich geradezu harmonisch zusammen verbracht.

Doch jetzt scheint die Situation erneut zu eskalieren. Und wieder ist ein anderer Mann der Auslöser. Anfang der Woche hatte die "Bild"-Zeitung vertraute Schmusefotos von Amira in den Armen von Christian Düren (33) veröffentlicht.

Beide lassen derzeit in Kapstadt (Südafrika) die Seele baumeln. Offiziell allerdings nur mit guten Freunden und nicht miteinander. Olli reagierte zunächst in gewohnter Manier auf die Enthüllung und verteilte humorvolle Seitenhiebe in Richtung des "taff"-Moderators.

Ein neuer Schnappschuss aus Amiras Instagram-Story brachte das Fass jedoch erneut zum Überlaufen. Das Foto zeigt die Aussicht aus dem Schlafzimmer der 31-Jährigen mit Blick auf den Tafelberg. Von ihr selbst ist nur ein nacktes Bein in zerwühlten Bettlaken zu erkennen. Zu viel für ihren Ex.

"Eigentlich müsste es mir ja egal sein … Aber sorry, so weit bin ich einfach noch nicht", schreibt Olli zu dem Repost in seiner Story. "Ich finde es sehr verletzend, respektlos und indiskret, sich morgens, kurz nach dem … mit einem vermeintlichen 'Freund' als zweifache Mutter so zu präsentieren."