Läuft doch was zwischen Amira Pocher und Biyon Kattilathu? Hier soll es gefunkt haben!

Köln - Was läuft da zwischen Amira Pocher (31) und "Glückskeks-Guru" Biyon Kattilathu (39) wirklich? Gerüchten zufolge soll es zwischen den beiden Spirituellen während des gemeinsamen Fluges nach Bali doch gefunkt haben.

Im Mai flogen Biyon Kattilathu und Amira Pocher zufällig zusammen nach Bali. Der Startschuss ihrer Reise? © Bildmontage: Screenshot/Tiktok/Biyon, Screenshot/Instagram/Amira Pocher

Zur Erinnerung: Im Mai flogen die Moderatorin und der Lebenscoach Seite an Seite auf die Trauminsel Bali - der BILD zufolge soll es genau auf jenem Flug zwischen den beiden "klick" gemacht haben.

Den genauen Hergang des ersten Treffens breiteten Amira und Biyon schon im Juni - rund einen Monat später - in seinem Podcast "Schokolade für die Seele" genüsslich aus.

"Weißt du eigentlich, wir sind letztens zusammen geflogen. (…) Wir saßen fast nebeneinander. Ein Platz war dazwischen", stieg der 39-Jährige ein.

Was viele bislang noch nicht wussten: Biyon soll seiner prominenten Sitznachbarin - der Mittelplatz soll frei geblieben sein - aufs Handy geschaut haben. Natürlich aus Recherche-Zwecken...

"Da habe ich übrigens gesehen, was du liest. Ich gucke immer, was Menschen lesen in meiner Umgebung, und da habe ich gesehen, dass du Jordan Peterson gelesen hast."