Nach Trennungs-Krieg mit Olli: So verbringt Amira Pocher ihre Zeit als Single

Österreich - Moderatorin Amira Pocher (31) hat in den vergangenen Monaten einiges an Kritik einstecken müssen. Dass sie sich dabei nicht immer wohlgefühlt hat, zeigte die Zweifach-Mama jüngst, indem sie sich aus dem Staub machte.

Bei bestem Kaiserwetter (31) stürzte sich Amira Pocher am Montag die Piste hinunter. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Amira Pocher

Öffentliche Anfeindungen von Ex Olli, hämische Seitenhiebe und jede Menge Spekulationen rund um eine mögliche Affäre mit "Glückskeks-Guru" Biyon Kattilathu (39) ...

Im Leben der gebürtigen Österreicherin war in den vergangenen Monaten so einiges los. Und wohin verschlägt es die VOX-Moderatorin, um dem Stress zu entfliehen?

Richtig, auf die heimische Piste! Dort ließ Amira die Vergangenheit samt atemberaubendem Pisten-Panorama kurzzeitig hinter sich.

Mit den Worten "we are ready" und dem Nachwuchs im Gepäck schnürte die Podcasterin am Montag die Skischuhe und wagte sich den Abhang hinunter.

Von Trennungsschmerz und Trauer keine Spur! Offenbar scheint es der 31-Jährigen trotz turbulenter Wochen wieder zusehends gut zu gehen. Liegt das auch an einer neuen Liebe?