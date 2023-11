Amira Pocher äußert sich zu Biyon-Gerüchten und betont: "Bereit für die Liebe!"

In der aktuellen Podcast-Folge betont Amira jetzt: "Ich habe zu jedem das Gleiche gesagt: Ich habe keine neue Person in meinem Leben. Die einzige neue Person in meinem Leben, die bin ich selbst. Ich habe mich komplett neu gefunden. Die neue Amira!"

Oliver Pocher (45) glaubt an die Affären-Gerüchte und macht sich im Netz immer wieder über Biyon Kattilathu (39) lustig. © Bildmontage: Instagram/biyon, Instagram/oliverpocher (Screenshots)

Und diese neue Amira hat offenbar mächtig Bock, sich in das nächste Liebesabenteuer zu stürzen. "Also ich bin so was von bereit für die Liebe und ich freue mich auf die Liebe. Ich freue mich auf Schmetterlinge im Bauch. Auf das Kribbeln", so die 31-Jährige.

Auch zu den Gerüchten rund um Biyon nimmt die Kärntnerin im Gespräch mit ihrem Bruder Stellung. "Das Gericht und ein Anwalt sind da jetzt dran. Werden wir mal sehen, was da herauskommt", erklärt sie mit einem süffisanten Lächeln.

Die Anschuldigungen vieler Fans, sie habe Olli nie wirklich geliebt, will Amira so aber nicht stehen lassen. "Natürlich habe ich ihn geliebt", betont sie, nachdem ihr Bruder sie auf das "Feuer" zu Beginn der Beziehung angesprochen hatte.

"Ich wollte kein Geld, keine Zugewinngemeinschaft, ich wollte keine Immobilien von ihm. Ich wollte nichts. Ich wollte einfach nur diese Ehe und die glücklich leben", macht Amira mit Verweis auf ihren Ehevertrag abschließend deutlich.