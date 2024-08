Namens-Zoff geht weiter: Jetzt schießt Amira gegen Noch-Ehemann Oliver Pocher

Amira Aly (31) hat ein interessantes Detail ihrer Hochzeit mit Oliver Pocher (46) verraten. © Henning Kaiser/dpa

Am vergangenen Samstag ist sie erstmals wieder mit ihrem alten Namen in der Öffentlichkeit aufgetreten. Bei "Schlag den Star" sicherte sich die gebürtige Österreicherin den Sieg gegen Vanessa Mai (32). "Das war das Ziel", erzählt die 31-Jährige in der neuesten Ausgabe ihres Podcasts "Liebes Leben".

"Ich wollte diese Sendung als Amira Aly antreten und gewinnen. Ich freue mich riesig, meine Namen wieder zu tragen. Es fühlt sich einfach gut an", führt Amira weiter aus.

Doch ein Detail stößt der Freundin von ProSieben-Host Christian Düren (34) mächtig auf. Denn wie sie weiter ausplaudert, hat sie auf Drängen des "Schwarz und Weiß"-Interpreten bei der Hochzeit 2019 auf einen Doppelnamen verzichtet.

"Ich weiß noch damals, als ich ihn abgelegt habe – ich wollte ihn erst nicht ablegen. Und hatte sogar einen Doppelnamen vorgeschlagen. Das fand die Gegenseite nicht so geil", spielt sie auf den Vater ihrer zwei Kinder an.

Demnach sei ein Name wie "Amira Pocher-Aly" oder "Amira Aly-Pocher" keine Option für Oli gewesen.