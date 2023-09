Oliver Pocher ätzt gegen Noch-Ehefrau Amira: "Hast mir das Herz gebrochen"

Köln - Trotz ihrer Trennung bleiben Amira (30) und Oliver Pocher (45) ein Team. Nicht nur wegen ihrer gemeinsamen Kinder, sondern auch wegen ihres Podcasts. Dort gibt es aber auch ab und an böses Blut.

Oliver Pocher (45) hat fünf Kinder, davon zwei aus seiner Ehe mit Amira (30). © Henning Kaiser/dpa

Als das Noch-Ehepaar in ihrem Podcast "Die Pochers!" über Merchandise-Produkte spricht, kommen Oli und Amira auf das Thema Konzertbesuche zu sprechen. Zuletzt besuchte die gebürtige Österreicherin nämlich einen Auftritt der Pop-Rockband AnnenMayKantereit, die in ihrer Heimatstadt Köln auftraten.

Deshalb wollte der "Schwarz und Weiß"-Interpret von Amira wissen, wie es denn dort war, da es ja ihr erstes Konzert gewesen sei. "Ne, du meinst jetzt in letzter Zeit", so die Zweifach-Mama.

Selbst diese Antwort konnte Oliver nicht auf sich sitzen lassen. "Ich hab dich gefragt, es hat mich dann etwas gewundert". Denn sie hätte überall von Elton John, Rammstein, Lionel Richie bis hin zu Helene Fischer dabei sein können.

Das wiederum gefiel der Moderatorin nicht. "Du kommst ja immer mit so komischen Sachen. Was war das Blink 182", so Amira. Da allerdings hatte Olli seine Noch-Gattin nicht gefragt. "Ja, das stimmt."

Jedoch wollte der Comedian die 30-Jährige mit auf ein Beyoncé-Konzert nehmen, doch dies scheint nichts für Amira zu sein: "Was soll ich denn bei Beyoncé?" fragte sie den früheren VIVA-Moderator und stimmte ihren größten Hit "Single Ladies" an.