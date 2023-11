Olli-Nachfolger bringen sich in Stellung: Amira Pocher packt über Date-Angebote aus

Köln - Während sich Oliver Pocher (45) im Rosenkrieg weiter an seinem verletzten Stolz aufreibt, richtet Noch-Ehefrau Amira den Blick nach vorn. Die 31-Jährige will sich wieder verlieben - und die Bewerber stehen Schlange!

Amira Pocher (31) ist bereit für eine neue Liebe. © Bildmontage: Instagram/amirapocher (Screenshots)

In ihrem neuen Podcast-Format "Liebes Leben", welches sie gemeinsam mit ihrem Bruder Hima (33) aus dem Boden gestampft hat, verriet die gebürtige Österreicherin jüngst ganz unverblümt, dass sie sich in ein neues Liebesabenteuer stürzen will.

"Also ich bin so was von bereit für die Liebe und ich freue mich auf die Liebe. Ich freue mich auf Schmetterlinge im Bauch. Auf das Kribbeln. Das Kichern!", frohlockte Amira in der Auftaktfolge, die am Dienstag auf Podimo veröffentlicht wurde.

Gleichzeitig betonte die Zweifach-Mama aber, aktuell Single zu sein. Alle Gerüchte um ein mögliches Techtelmechtel mit Motivations-Guru Biyon Kattilathu (39) seien "totaler Quatsch".

Dennoch hat Olli einen berechtigten Grund zur Sorge, dass seine zweite Ehefrau schon bald an der Seite eines anderen Mannes durchs Leben schreiten könnte. Im Interview mit "Bunte" packte die ehemalige Make-up-Artistin jetzt über ihre Verehrer aus.

"Nicht, dass es an Angeboten mangeln würde", stellte die Mutter zwei kleiner Söhne selbstbewusst klar.