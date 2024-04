Oster-Fauxpas bei Amira Pocher! Das hätten ihre Kinder beinahe zu essen bekommen

"Ich habe anscheinend für den ein oder anderen Lacher gesorgt mit meinem Fauxpas", verriet die Zweifach-Mama am heutigen Ostermontag. Doch was war passiert?

Erklären kann sie sich den kleinen aber feinen Fehler nicht so richtig. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Amira Pocher

Wie sie während ihrer Story verriet, achte sie beim Einkaufen nicht immer genau darauf was auf den jeweiligen Verpackungen so draufsteht. "Ich lese nie was draufsteht. Wenn es gut aussieht, nehme ich es mit."

Gut, dass sich zahlreiche Fans kurzerhand bei ihr gemeldet und sie auf ihren kulinarischen Fehler hingewiesen hatten.

"Viele haben mir geschrieben und gesagt, dass das ruhige Ostern gewesen wären. Weiß ich nicht, das werden wir nicht herausfinden", führte sie schmunzelnd weiter aus.

Ebenfalls in aller Munde war auch Ex-Göttergatte Olli am diesjährigen Osterfest. Der Fünffach-Dad sorgte mit einem verdächtigen Instagram-Beitrag über eine mögliche Schwangerschaft von Ex Sandy Meyer-Wölden (41) für reichlich Wirbel.

Schaut man aber ganz genau in den Kalender dürfte sich der gebürtige Hannoveraner bei seinem Schnappschuss nur einen Witz erlaubt haben.