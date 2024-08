Scheidungsdrama: Pocher-Anwältin zieht Amira in den Dreck - "Unter der Gürtellinie!"

Anschließend packt die gebürtige Österreicherin weitere Details auf den Tisch. So sei etwa die Frage aufgekommen, ob die zwei gemeinsamen Söhne nicht gänzlich beim Vater leben sollten. "Da krieg' ich schon wieder Puls", lässt sie ihren Bruder und die Zuhörer wissen.

Bereits nach 90 Sekunden seien bei ihr die Tränen geflossen, berichtet die Beauty. Doch ihre Gefühle sollten sich schlagartig ändern. Grund dafür sei Ollis Anwältin gewesen. Wütend betont Amira in ihrem Podcast: "Die Frau will ich nie wiedersehen!"

In ihrem Podcast "Liebes Leben" lässt Amira den Gang vor den Richter nochmal Revue passieren und erklärt im Gespräch mit ihrem Bruder Ibrahim "Hima" Aly (34), dass sie schon die ganze Woche vor dem Termin "ein mulmiges Gefühl" gehabt habe.

Rechtskräftig annulliert ist der Pocher'sche Scherbenhaufen noch nicht. Dies ist erst dann der Fall, wenn beiden Protagonisten die entsprechenden Unterlagen per Post übermittelt werden. Eine reine Formalität also.

Erst vor wenigen Wochen hatten die 31-Jährige ihre neue Beziehung zu "taff"-Moderator Christian Düren (34) offiziell gemacht. © Jens Kalaene/dpa

Wie die "Prominent"-Moderatorin im weiteren Gespräch mit Hima zugibt, sei es vor Gericht um "viele persönliche Dinge unter der Gürtellinie" gegangen. Die krassen Vorwürfe der Anwältin ihres Ex-Mannes will sie so aber nicht stehen lassen.

Schließlich sei es doch Olli gewesen, der die Trennung zum Bühnen-Programm machte und im Rahmen der Auftritte auch Bilder der Kinder zeigte. Bei ihr hingegen habe man bis heute "nicht mal einen Zeh" zu sehen bekommen.

Auch die Unterstellung, sie würde die Kinder nur bei dem Comedian abladen, um mit Lover Christian Düren (34) in den Urlaub zu reisen, bringt Amira auf die Palme. Was sie in ihrer kinderfreien Zeit mache, sei ihre Sache, stellt sie klar.

Laut der 31-Jährigen wünscht sich Olli für die gemeinsamen Söhne eine "Fifty-Fifty-Betreuung". Davon seien die beiden jedoch weit entfernt. Sie halte ihm gerne den Rücken frei, wenn er arbeiten muss. Aber da sei auch "viel Vergnügen dabei".

Als Beispiel führt die Zweifach-Mama, die nach der Scheidung zu ihrem Geburtsnamen Aly zurückkehrt, etwa auf, dass Olli gerade erst an der Seite einer Blondine bei den Olympischen Spielen in Paris gesichtet worden war.