Amira Aly teilt "Big News" mit ihren Fans: Ist die Pocher-Ex etwa schwanger?

Köln - Erst am Samstag hatte Amira Aly (32) über Social Media angekündigt, dass sie "Big News" aus ihrem Leben habe. Seitdem rätselten die Fans, was die Österreicherin wohl meinte - sogar eine mögliche Schwangerschaft stand zwischenzeitlich im Raum.

"Ja, viele dachten, ich wäre schwanger - auch meine Freundinnen", meint die zweifache Mutter zunächst, drückt dann aber auf die Baby-Bremse: Ein Kind erwartet Amira nämlich nicht. Und auch ihr prominenter Ex ist diesmal kein Thema.

In der neuesten Episode ihres Podcasts "Liebes Leben" hat die Ex-Frau von Skandal-Comedian Oliver Pocher (46) endlich aufgeklärt, was sie wirklich meinte.

Jede Woche veröffentlichen Amira und Hima Aly ihren Podcast "Liebes Leben" und berichten darin von ihrem Alltag. © Podimo/dpa

Warum das so ist, erklärt Bruder und Podcast-Partner Hima: "Wir kommen ja wirklich aus der Armut. Wir haben ja nichts gehabt", erinnert er sich an die gemeinsame Kindheit. Beispielsweise gäbe es noch Fotos der beiden Geschwister, wie sie in Ägypten auf dem Boden gesessen und Reis gesiebt hätten.

Zumal ihre Situation auch nach dem Umzug nach Österreich zunächst nicht viel besser gewesen sei, meint Hima. So hätten Amira und er gemeinsam mit ihrer Mutter auf nur 30 Quadratmetern gehaust - und selbst das Essen sei keine Selbstverständlichkeit gewesen: "Unsere Mutter musste Nudeln mit Butter oder Öl essen, damit wir normal essen können", erzählt Hima.

Dementsprechend groß ist Amiras Freude, sich endlich den Traum vom Eigenheim erfüllen zu können. "Ich kann es kaum erwarten, mit meinen Kindern einzuziehen", offenbart sie stolz.

Zumal sie wohl nicht alleine im neuen Haus leben will - auch für ihren Lebensgefährten, taff-Moderator Christian Düren (33), sei hier genug Platz. "Wer mir so einen süßen Adventskalender bastelt, darf natürlich mit einziehen", meint die 32-Jährige scherzhaft.