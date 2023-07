Andrea Evans ist tot: US-Soap-Star verliert Kampf gegen Krebs

Andrea Evans galt in den USA als TV-Ikone. © IMAGO / MediaPunch

Wie die "Los Angeles Times" am frühen Dienstagmorgen berichtete, verstarb die 66-Jährige am vergangenen Sonntag in ihrem Haus im kalifornischen Pasedena, nachdem sie den Kampf gegen den Brustkrebs verloren hatte.



Evans war in den USA ein gefeierter Soap-Star, wirkte in etlichen TV-Produktionen mit - darunter "Liebe, Lüge, Leidenschaft", "Passions" oder auch "Reich und schön", wo sie die Rolle der Tawny Moore verkörperte.



"Sie war ein enormes Talent und es war eine absolute Freude, mit ihr zusammenzuarbeiten", zitierte die Zeitung Manager Nick Leicht, der die traurigen News bestätigte.

Zuletzt war sie in der Amazon-Serie "The Bay" als Patty Walker zu sehen gewesen (2017 bis 2020).

Im Netz kursieren bereits etliche Beileidsbekundungen.

So nahmen Anhänger und Kollegen Abschied von der amerikanischen TV-Ikone, teilten alte Schnappschüsse und Mitschnitte von Evans und zeigten sich angesichts des Tods der 66-Jährigen tief betroffen.