Krebs! "The Residence"-Schauspieler Julian McMahon ist tot

Alles in Kürze

Julian McMahon ist mit nur 56 Jahren an Krebs verstorben. © Jack Plunkett/Invision via AP/dpa

Der Film-Star starb laut einem Bericht von The Hollywood Reporter am Mittwoch im US-amerikanischen Clearwater.

Der in Sydney geborene Australier war der Sohn des ehemaligen australischen Premierministers William McMahon (†80) und Lady Sonia McMahon (†77).

Seine Schauspielkarriere begann in den 1990ern, als er in einigen australischen Seifenopern wie "Another World" (1992 bis 1994) mitspielte.

Mehr Bekanntheit erlangte McMahon durch seine Rolle als Cole Turner in der berühmten Serie "Charmed - Zauberhafte Hexen" (2000 bis 2005), in der er in drei Staffeln zu sehen war.

Es folgten Auftritte in bekannten Fernsehserien wie "Profiler" (1996 bis 2000) und "Nip/Tuck - Schönheit hat ihren Preis" (2003 bis 2010), die ab 2004 bei ProSieben lief. Letztere brachte ihm für seine Rolle als Dr. Christian Troy sogar eine Golden-Globe-Nominierung ein.