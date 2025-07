"Ex on the Beach"-Franzi lüftet Geheimnis: Deshalb macht sie Nachtschicht

Kassel - Bei "Ex on the Beach" sorgte sie mit einer Bett-Geschichte für Schlagzeilen, doch Franziska Temme alias Franzi (30) führt auch ein Leben abseits der Kamera, das in deutlichem Kontrast zur Glitzerwelt des Reality-TVs steht. Am Freitag gewährte sie ihren Fans auf Instagram einen kurzen Einblick.