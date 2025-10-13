Schluss mit "Single-Playboy-Leben": Andreas Gabalier nach sechs Jahren wieder vergeben
Hamburg/Graz - Wenn Andreas Gabalier (40) auf die Bühne kommt, kann er sich vor schwärmenden Frauenaugen kaum retten. Doch der ehemalige Dauersingle ist nicht mehr zu haben.
Am Freitagabend eröffnete Volks-Rock’n’Roller Andreas Gabalier seine Hallen-Tournee in Hamburg – vor 8500 begeisterten Fans.
Wie "Bild" berichtet, ist der Musiker allerdings wieder in festen Händen und frisch verliebt - und das nach Jahren des Single-Daseins.
"Ja, es gibt da jemanden. Es ist alles noch sehr neu und wir wollen mal schauen, was daraus wird. Ich pflege derzeit kein Lotterleben und bin auch nicht mehr im Dating- und Single-Playboy-Leben unterwegs", erzählt der Österreicher freudestrahlend.
Vor sechs Jahren trennte sich Gabalier von seiner damaligen Freundin Silvia Schneider. Seitdem passierte in seinem Liebesleben nicht viel, zwar gab es immer wieder Gerüchte, aber der 40-Jährige genoss auch sein Single-Leben.
Trotz Dauer-Tournee meistert Andreas Gabalier eine neue Liebe
Doch, wer ist die Glückliche an der Seite des Grazers? Das möchte Gabalier erstmal nicht verraten: "Ich habe mir vorgenommen, dieses Thema für mich ein bisschen abseits der Öffentlichkeit zu gestalten."
Ob seine Neue ihn auf Tour begleitet? Das können die Fans nur munkeln. Seit vier Jahren ist der Sänger nun schon auf Dauer-Tournee. Müde würde er davon aber nicht werden. "Nein, weil mich die Leute tragen. Für viele bin ich in der heutigen Zeit das letzte Stück Lebensfreude in einer Gesellschaft, die momentan sehr gefordert ist." Seine Musik sei eine "schöne Ausflucht aus dem Alltag" für seine Fans.
Auch das reifere Alter habe ihn mehr zur Ruhe kommen lassen. "Ich nehme mir mehr Zeit für Sport und weniger für Blödheiten. Ich weiß nicht, ob das am Alter liegt. Aber ich fühle mich heute fitter als vor zehn Jahren. Also an der Energie scheitert es bei mir nicht."
Genau der richtige Zeitpunkt also für eine neue Beziehung.
