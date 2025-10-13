Schluss mit "Single-Playboy-Leben": Andreas Gabalier nach sechs Jahren wieder vergeben

Andreas Gabalier begeisterte in Hamburg 8500 Fans. Auch abseits der Bühne läuft es für den Musiker rund, denn er hat nach sechs Jahren eine neue Freundin.

Von Paulina Sternsdorf

Hamburg/Graz - Wenn Andreas Gabalier (40) auf die Bühne kommt, kann er sich vor schwärmenden Frauenaugen kaum retten. Doch der ehemalige Dauersingle ist nicht mehr zu haben.

Andreas Gabalier (40) gibt für sein "Single-Playboy-Leben" auf. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa Am Freitagabend eröffnete Volks-Rock’n’Roller Andreas Gabalier seine Hallen-Tournee in Hamburg – vor 8500 begeisterten Fans. Wie "Bild" berichtet, ist der Musiker allerdings wieder in festen Händen und frisch verliebt - und das nach Jahren des Single-Daseins. "Ja, es gibt da jemanden. Es ist alles noch sehr neu und wir wollen mal schauen, was daraus wird. Ich pflege derzeit kein Lotterleben und bin auch nicht mehr im Dating- und Single-Playboy-Leben unterwegs", erzählt der Österreicher freudestrahlend. Andreas Gabalier Andreas Gabalier über Sex: "Der war immer schon schön!" Vor sechs Jahren trennte sich Gabalier von seiner damaligen Freundin Silvia Schneider. Seitdem passierte in seinem Liebesleben nicht viel, zwar gab es immer wieder Gerüchte, aber der 40-Jährige genoss auch sein Single-Leben.

Auf der Bühne gibt Andreas Gabalier immer 100 Prozent. © Stefan Puchner/dpa

Trotz Dauer-Tournee meistert Andreas Gabalier eine neue Liebe