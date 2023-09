Andreas Gabalier verrät: Das findet er bei Frauen attraktiv

München/Wien - Trotz des einmaligen Fehltritts, als sich Andreas Gabalier (38) 2015 bei einer Dankesrede homophob geäußert haben soll, ist und bleibt der Sänger ein absoluter Frauenschwarm. In einem kurzen Interview mit "Bunte" hat der Steirer verraten, was er bei dem anderen Geschlecht so anziehend findet.