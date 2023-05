Andreas Gabalier rockt die ausverkaufte Arena, doch am Ende wird er ganz emotional

Andreas Gabalier gab sich an Pfingsten vor mehr als 10.000 Zuschauern in der ausverkauften QUARTERBACK Immobilien ARENA die Ehre.

Von Nico Schimmelpfennig Leipzig - In Leipzig wurden am Wochenende nicht nur Schwarz wegen des Wave-Gotik-Treffens oder Fußballtrikots zum Spiel von RB Leipzig gegen den FC Schalke 04 getragen, sondern auch Lederhosen und Dirndl! Denn Andreas Gabalier (38) gab sich an Pfingsten vor mehr als 10.000 Zuschauern in der ausverkauften QUARTERBACK Immobilien ARENA die Ehre.

Wie man ihn kennt: Andreas Gabalier (38) rockte am Samstagabend mit Akkordeon und Sonnenbrille die Arena in Leipzig. © Nico Schimmelpfennig "Seit zehn Jahren, jedes Jahr in Deutschland, jedes Jahr ausverkauft – das ist keine Selbstverständlichkeit. Danke Leipzig!", begrüßte der Österreicher am Samstagabend sein Publikum und heizte die Stimmung ab der ersten Sekunde mächtig an. Die zahlreich in Tracht erschienenen Fans feierten ihren Star, als ob schon wieder Oktoberfest wäre, und sangen textsicher mit. Am Rande wurde da sogar das typisch bayerische und österreichische "Preisplatteln" und "Dirndldrahn" getanzt. Mit Streamings im Millionenbereich, Gold- und Platin-Awards sowie seinem im Jahr 2022 erschienenen Album "Ein neuer Anfang" will er während der "Dirndl-Wahnsinn-Hulapalu!"-Tour seinen Erfolg weiter ausbauen. Andreas Gabalier Achtung, Gabalier-Fans! Das solltet ihr vor dem großen Konzert in München wissen Die klare Ansage "Bügel dein Dirndl gscheit auf" hat auf jeden Fall funktioniert – zum Konzert in Leipzig kamen tatsächlich viele in Tracht. Schon das Jahr 2022 hatte für Andreas Gabalier ein besonderes Highlight bereitgehalten: Wie auch Helene Fischer (38) und Robbie Williams (49) wenige Wochen später sang er im Rahmen der Konzertreihe Back-To-Live-Sommer im August vor mehr als 90.000 Zuschauern in München. Was für ein Triumph für den Ausnahmekünstler, der mit seiner Musik nahezu Einzigartiges vollbracht hat.

Das Konzert war schon seit Wochen restlos ausverkauft: Mehr als 10.000 Fans kamen, um den Österreicher zu sehen. © Nico Schimmelpfennig

Nicht nur die Partyhits gab der Musiker zum Besten, auch die rockigen Töne packte er aus. © Nico Schimmelpfennig

Wie immer bot Gabalier eine großartige Bühnenshow. © Nico Schimmelpfennig

Andreas Gabalier erinnert in Leipzig an Sängerin Tina Turner