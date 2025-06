Ex-Bachelor verlässt Köln: Hierhin ziehen Andrej Mangold und seine Annika

In ihrem Podcast "No Mercy - Keine Gnade" sprechen Andrej Mangold (38) und Annika Jung (34) über ihre zeitweise Trennung und wie sie wieder zusammengefunden haben. © Instagram/dregold (Screenshot)

Wie Andrej und Annika in der neuesten Folge ihres gemeinsamen Podcasts "No Mercy - Keine Gnade" am Donnerstag verraten haben, wollen sie nämlich schon in wenigen Wochen ihre Koffer packen und ihre Kölner Heimat nach über zwei Jahren endgültig verlassen.

Und auch das Ziel steht schon fest: "Wir ziehen nach München, nach Bayern", berichtet der Ex-Basketball-Profi. Losgehen soll es demnach schon Ende Juni.

Für das Paar, das erst Anfang dieses Monats sein Liebes-Comeback offiziell gemacht hat, symbolisiert der Umzug in den Süden Deutschlands dabei eine Art Neuanfang in ihrer Beziehung.

"Deswegen fanden wir die Idee auch sehr charmant, einen Cut mit Köln zu setzen und ein neues Kapitel aufzuschlagen", erklärt Andrej die Hintergründe des Umzugs. Passend dazu wolle das Paar auch viele Gegenstände aus ihrem alten Hausstand zurücklassen.