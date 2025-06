Liebes-Comeback bei Andrej Mangold und seiner Annika! Jetzt soll damit die Kasse klingeln

Köln - Großes Liebes-Comeback bei Andrej Mangold (38)! Der Frauenschwarm gibt seiner Annika Jung (34) doch noch eine Chance und will daraus offenbar so richtig Kapital schlagen.

Wie in alten Zeiten: Andrej Mangold (38) und Annika Jung (34) starten einen zweiten Anlauf in Sachen Liebe. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Andrej Mangold

Vier Monate ist es her, dass sich der Ex-Freund von Jennifer Lange (31) von seiner "Anni" getrennt hatte, weil die ihm in seiner Abwesenheit fremdgegangen sein soll.

Auf ein endgültiges Statement warten die Fans bis heute. Trotzdem reißen sich die beiden noch einmal am Riemen und wagen den romantischen Neustart. "No it's not just a memory…", schreibt die Influencerin und Account Directorin zu liebevollen Momentaufnahmen mit ihrem Andrej auf Instagram.

Heißt im Klartext: Ihre Beziehung geht in die nächste Runde. Dass sich nach der turbulenten Vergangenheit aber einiges ändern soll - da sind sich der Ex-Rosenkavalier und die Netz-Bekanntheit sicher.

Genau aus diesem Grund packt das (neue) alte Liebespaar die Gelegenheit beim Schopfe und geht ab sofort mit einem eigenen Podcast auf Sendung.