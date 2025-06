Liebes-Comeback: Das sagen Andrej Mangold und seine Annika zur Reunion

Alles in Kürze

Die konnte angesichts der Liebes-Rolle-rückwärts von Andrej ihr Glück kaum fassen. "Es kam dann so dazu, dass du dich entschieden hast, dem Ganzen noch mal eine Chance zu geben, beziehungsweise dir erst mal Zeit zu nehmen – wofür ich dir unendlich dankbar bin."

Einen Einblick haben die Fans nun in der Premieren-Folge erhalten. Für den ersten Anflug an überschwänglichen Emotionen sorgte allerdings nicht der Ex-Freund von Jennifer Lange (31), sondern seine bessere Hälfte.

Gerade einmal vor ein paar Tagen hatten der Ex-Bachelor und seine alte und neue Flamme großspurig angekündigt, im neuen Podcast "No Mercy - keine Gnade by Anni & Andrej" so richtig auspacken zu wollen und dabei keine Frage offenzulassen.

Die beiden glauben nach wie vor an die große Liebe. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Andrej Mangold

Im weiteren Gesprächsverlauf erinnert sich der 38-Jährige zurück - an den Tag, als sein Kartenhaus in einer einzigen Sekunde buchstäblich in sich zusammengefallen war.

Bereits am Flughafen sei Andrej von Freunden empfangen und mit den schockierenden Neuigkeiten konfrontiert worden, erzählt er. "Ich wurde von Freunden am Flughafen abgefangen, was mich extrem überrascht hat. Auf dem Weg nach Köln haben sie mir dann vom Betrugsfall erzählt, mir wurden irgendwelche Screenshots gezeigt, irgendwelche Chatverläufe."

Gemeinsam wolle man aus der harten Zeit lernen, sind sich beide einig. Erste positive Veränderungen im alltäglichen Zusammenleben sollen sich ebenfalls schon eingestellt haben.

"Ich finde, wir reden seitdem viel offener miteinander als früher, und ich habe das Gefühl, unsere Beziehung zueinander ist auch schon noch mal auf einem anderen Level angekommen", freut sich Annika über den Ist-Zustand der Beziehung.