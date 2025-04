Nach Trennung von Andrej Mangold: Annika Jung spricht erstmals über Liebes-Aus

Auf Instagram hat Annika Jung (34) nun erstmals über die Trennung ihres Liebsten gesprochen. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Annika Jung

Rund um das Liebes-Fest Valentinstag gab der ehemalige RTL-Rosenkavalier die Trennung von seiner Herzdame bekannt. Ausschlaggebend dafür waren heftige Fremdgeh-Vorwürfe, auf die der Ex-Basketballer nicht explizit eingehen wollte.

Jetzt hat sich allerdings seine mutmaßlich Verflossene zu Wort gemeldet, sprach in den sozialen Netzwerken von einem möglichen Neustart.

"Wir arbeiten daran. (...) In einer Zeit, in der vieles so schnelllebig geworden ist und oft direkt weggeworfen wird, wenn es nicht mehr 'perfekt' erscheint, glauben wir an etwas anderes."

Heißt im Klartext: Annika und Andrej glauben weiterhin an die große Liebe miteinander! Nach wie vor lebt das On-off-Paar ohnehin unter einem Dach zusammen in Köln, Gedanken an einen Auszug scheint keiner von beiden verschwendet zu haben.