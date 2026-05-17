Tränen-Trauung: Ex-RTL-Bachelor Andrej Mangold hat "Ja" gesagt

Köln - Andrej Mangold (39) hat "Ja" gesagt: Nur wenige Wochen nach der Baby-Bombe hat der Ex-RTL- Bachelor jetzt seine schwangere Freundin Annika Jung (34) geheiratet.

In Gmund am Tegernsee hat Andrej Mangold (39) seiner schwangeren Freundin Annika Jung (34) das Jawort gegeben. (Archivfoto) © Christoph Schmidt/dpa

Die standesamtliche Trauung fand in Gmund am Tegernsee statt. Nur die engsten Freunde und die Familie der beiden werdenden Eltern seien laut "Bild" vor Ort mit dabei gewesen.

Und offenbar lief alles, wie gewünscht.

Wie der ehemalige deutsche Basketball-Star und die Influencerin gegenüber dem Blatt bestätigten, seien sie "überglücklich". Es fühle sich besonders an, nun jeden Tag die Eheringe als Symbol ihrer Liebe und ihres Versprechens füreinander zu tragen.

Erste Tränen gab es bei Annika und Andrej schon vor der Trauung. "Kurz bevor wir ins Standesamt gegangen sind, hatten wir noch einen Moment nur für uns beide. Wir konnten uns kaum anschauen, weil wir beide schon Tränen in den Augen hatten", gestand das Paar.

Auch während der Zeremonie ging es sehr emotional zu. Andrej gab offen und ehrlich zu: "Unsere Stimmen haben gezittert." Eigentlich habe er danach noch ein paar persönliche Worte an die Gäste und seine Frau richten wollen, es vor Rührung aber nicht mehr geschafft.