Tränen-Trauung: Ex-RTL-Bachelor Andrej Mangold hat "Ja" gesagt
Köln - Andrej Mangold (39) hat "Ja" gesagt: Nur wenige Wochen nach der Baby-Bombe hat der Ex-RTL-Bachelor jetzt seine schwangere Freundin Annika Jung (34) geheiratet.
Die standesamtliche Trauung fand in Gmund am Tegernsee statt. Nur die engsten Freunde und die Familie der beiden werdenden Eltern seien laut "Bild" vor Ort mit dabei gewesen.
Und offenbar lief alles, wie gewünscht.
Wie der ehemalige deutsche Basketball-Star und die Influencerin gegenüber dem Blatt bestätigten, seien sie "überglücklich". Es fühle sich besonders an, nun jeden Tag die Eheringe als Symbol ihrer Liebe und ihres Versprechens füreinander zu tragen.
Erste Tränen gab es bei Annika und Andrej schon vor der Trauung. "Kurz bevor wir ins Standesamt gegangen sind, hatten wir noch einen Moment nur für uns beide. Wir konnten uns kaum anschauen, weil wir beide schon Tränen in den Augen hatten", gestand das Paar.
Auch während der Zeremonie ging es sehr emotional zu. Andrej gab offen und ehrlich zu: "Unsere Stimmen haben gezittert." Eigentlich habe er danach noch ein paar persönliche Worte an die Gäste und seine Frau richten wollen, es vor Rührung aber nicht mehr geschafft.
Ex-Bachelor Andrej Mangold und Ehefrau Annika flittern auf Mallorca
Im Interview schwärmte der frühere Rosenkavalier dann noch in den höchsten Tönen von seiner frischgebackenen Ehefrau: Annika sei seine beste Freundin und er könne sich keine bessere Partnerin vorstellen.
Die werdende Mutter fand ebenfalls liebevolle Worte. "Ich liebe an Andrej vor allem, wie unglaublich fürsorglich er ist. Er gibt mir extrem viel Sicherheit – mir persönlich, aber auch uns als Familie und unserem Sohn", betonte Annika.
Für die junge Familie hat der Tag aber auch noch aus anderen Gründen eine besondere Bedeutung, wie Andrej preisgab: "Unser Sohn wird den Namen Mangold tragen und Annika heißt jetzt auch Mangold. Das bedeutet uns sehr viel."
Geflittert wird in Spanien, wenn auch nur kurz. "Wir fliegen jetzt zwar ein paar Tage nach Mallorca, allerdings steht danach direkt wieder Arbeit an", schilderten die Turteltauben. Im Nächsten Jahr sei dann nochmal eine größere Feier mit Familie und Freunden geplant.
Titelfoto: Christoph Schmidt/dpa