Verlobte Anni Jung ist schwanger: Ex-"Bachelor" Andrej Mangold im Babyglück
München/Köln - Baby-Glück bei Ex-"Bachelor" Andrej Mangold (39) und seiner Verlobten Annika Jung (34): Das Paar erwartet zum ersten Mal Nachwuchs.
Das hat der ehemalige Basketball-Profi am Samstag in den sozialen Medien verraten. Auf mehreren Schnappschüssen ist der 37-Jährige dabei gemeinsam mit seiner Liebsten zu sehen - dicke Babykugel inklusive. "Wenn Träume wahr werden", schreibt Mangold dazu.
Details, etwa welches Geschlecht der neue Erdenbürger haben wird, sind allerdings noch nicht bekannt.
Gegenüber BILD hat der Sunnyboy aber verraten, dass das Paar schon ein gemeinsames Ritual habe: "Wir sprechen beide oft mit dem Baby, streicheln den Bauch oder spielen Musik ab. Uns ist wichtig, möglichst früh eine Bindung aufzubauen, auch damit das Baby unsere Stimmen schon kennt."
Zudem offenbart Mangold, dass der Nachwuchs nicht geplant gewesen ist. Das Pärchen habe es nicht "aktiv darauf angelegt", erzählt der 37-Jährige, gesteht aber auch: Man habe nicht wirklich aufgepasst und "einfach das Schicksal entscheiden lassen."
Andrej Mangold erinnert sich an positive Schwangerschaftstests: "Ein unglaublich emotionaler Moment"
Die Nachricht, dass Jung tatsächlich schwanger ist, kam für die TV-Bekanntheit dementsprechend überraschend. Er sei auf Dienstreise gewesen, gleich nach seiner Rückkehr habe das Paar dann zwei Schwangerschaftstests gemacht. "Ich fand das unglaublich schön, dass Anni mit diesem sehr persönlichen Moment auf mich gewartet hat", freut sich Mangold.
Als die beiden Tests dann zeigten, dass die 34-Jährige tatsächlich ein neues Leben unter dem Herzen trägt, habe sich das Paar dann nur noch in den Armen gelegen.
"Es war ein unglaublich emotionaler Moment, Tränen inklusive", erinnert sich der 37-Jährige.
Erst vor wenigen Wochen war bekannt geworden, dass sich Mangold und Jung auf den Malediven verlobt haben. Am 11. Januar ging er vor seiner langjährigen On-Off-Freundin auf die Knie, um die Frage aller Fragen zu stellen. Was die Öffentlichkeit zu diesem Zeitpunkt noch nicht wusste: Schon damals wussten die beiden, dass sie schon bald zu dritt sein werden.
Titelfoto: Bildmontage: Christoph Schmidt/dpa, dregold/Instagram (Screenshot)