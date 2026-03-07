Verlobte Anni Jung ist schwanger: Ex-"Bachelor" Andrej Mangold im Babyglück

München/Köln - Baby-Glück bei Ex-" Bachelor " Andrej Mangold (39) und seiner Verlobten Annika Jung (34): Das Paar erwartet zum ersten Mal Nachwuchs.

Am Samstag haben Andrej Mangold (39) und Annika Jung (34) verraten, dass sie ein gemeinsames Kind erwarten. © Bildmontage: Christoph Schmidt/dpa, dregold/Instagram (Screenshots, 2)

Das hat der ehemalige Basketball-Profi am Samstag in den sozialen Medien verraten. Auf mehreren Schnappschüssen ist der 37-Jährige dabei gemeinsam mit seiner Liebsten zu sehen - dicke Babykugel inklusive. "Wenn Träume wahr werden", schreibt Mangold dazu.

Details, etwa welches Geschlecht der neue Erdenbürger haben wird, sind allerdings noch nicht bekannt.

Gegenüber BILD hat der Sunnyboy aber verraten, dass das Paar schon ein gemeinsames Ritual habe: "Wir sprechen beide oft mit dem Baby, streicheln den Bauch oder spielen Musik ab. Uns ist wichtig, möglichst früh eine Bindung aufzubauen, auch damit das Baby unsere Stimmen schon kennt."

Zudem offenbart Mangold, dass der Nachwuchs nicht geplant gewesen ist. Das Pärchen habe es nicht "aktiv darauf angelegt", erzählt der 37-Jährige, gesteht aber auch: Man habe nicht wirklich aufgepasst und "einfach das Schicksal entscheiden lassen."