Ex-Bachelor im Liebesglück: Andrej Mangold hat sich verlobt

München/Malediven - Traumhafte Strände, eine märchenhafte Kulisse, und ein romantischer Heiratsantrag: Der ehemalige Bachelor Andrej Mangold (38) hat auf den Malediven um die Hand seiner Freundin, Influencerin Annika Jung (34), angehalten.

An einem Traumstrand machte Andrej Mangold (38) seiner Freundin einen Antrag. © Screenshot/Instagram/dregold

"If YES means forever –11.01.2026", so der Unternehmer auf Instagram. Dazu postete er verschiedene Bilder, die den 38-Jährigen mit seiner frisch Verlobten zeigen.

Auf der kleinen Insel Orivaru im Noonu-Atoll der Malediven, fast 8000 Kilometer entfernt von Deutschland, stellte Mangold seiner Herzensdame die Frage aller Fragen. Das Paar traf sich erstmals 2021, führte seither eine On-off-Beziehung.

Gegenüber "Bild" verriet das Paar Details zu seinem besonderen Tag. "Ich hatte Anni erzählt, dass wir zum Sundowner mit Freunden auf eine einsame Insel fahren würden. Einfach ein Bootsausflug, um Delfine und Schildkröten zu beobachten und nachher den Sonnenuntergang zu genießen. Sie hatte absolut keine Ahnung, dass dort etwas ganz anderes auf sie wartete", schwärmte der Ex-Basketballer.

Beim Antrag selbst fühlte sie der Ex-Bachelor "wie in Trance", und konnte seine Nervosität kaum verbergen.

"Als ich angefangen habe zu sprechen, musste ich immer wieder auf meinen kleinen Zettel schauen, auf dem ich mir die wichtigsten Worte zur Sicherheit aufgeschrieben hatte."