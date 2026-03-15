Nach zwei Fehlgeburten: DSDS-Siegerin Aneta Sablik zum ersten Mal Mutter geworden!

Hamburg - Das Baby ist da! DSDS-Siegerin Aneta Sablik ist mit 37 Jahren das erste Mal Mama geworden. Die süßen Baby-News verkündete die Sängerin am Sonntag auf Instagram.

DSDS-Siegerin Aneta Sablik (37) hat ihr erstes Kind geboren. © Screenshot: Instagram/officialanetasablik

Voller Stolz hält Sablik ihr Neugeborenes im Arm, bekleidet mit einem weißen Strampler. Das Gesicht ihres Kindes zeigt sie jedoch nicht. Auch das Geschlecht des Babys sowie den Namen und das genaue Geburtsdatum verriet die ehemalige Siegerin von "Deutschland sucht den Superstar" bislang nicht.



"In dem Moment, als sie dich auf meine Brust legten, hat sich die Welt nicht gedreht – sie hat stillgestanden. Und in dieser Stille wurde alles neu", schreibt die 37-Jährige zu den Schnappschüssen. "Alles, was vorher grau war, wurde hell. Alles, was keinen Sinn hatte, fand plötzlich seinen Platz."

Es sind Worte, die auf eine harte Zeit vor der Geburt des Babys anspielen. Denn vor allem die Schwangerschaft wurde teilweise von großen Ängsten überschattet. Bereits zwei Mal hatte Sablik zuvor eine Fehlgeburt erlitten. "Ich habe Angst davor, dass es nochmal passieren könnte und bete jeden Tag zu Gott, dass alles gut geht", so die Sängerin im Gespräch mit RTL im Oktober 2025.

Zudem habe sie damals schon gar nicht mehr damit gerechnet, überhaupt noch einmal schwanger zu werden. "Ich habe schon zweimal ein Kind verloren. Das erste Mal mit Anfang 20 mit meinem ersten Freund. Ein Teil von mir ist damals auch gestorben."